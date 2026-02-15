Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

Отборът на Рейнджърс постигна изключително ценна победа с 4:2 като домакин на Хартс в големия сблъсък от 27-ия кръг на Премиършип. С основна заслуга за важния успех беше нападателят Юсеф Шермити, който заби хеттрик.

Абърдийн без Митов претърпя нова загуба, Селтик с драматичен успех

Първото полувреме предложи същинско зрелище, като още преди почивката паднаха цели четири гола. Гостите бяха тези, които поведоха в резултата в 16-ата минута след хубав шут на Марк Леонард. Само три минути по-късно обаче тимът от Глазгоу съумя да възстанови равенството чрез автогол на влезлият при принудителна смяна Михаел Щайнвендер след спасен удар на Шермити и нацелена греда на Майки Мур. В 30-ата минута “сърцата” отново взеха аванс, след като Клаудио Брага засече с глава центриране именно на Щайнвендер. Само девет минути по-късно обаче домакините отново изравниха, след като Шермити беше точен с шут по земя след неуспешна намеса на противниковия капитан Крейг Халкет. В 57-ата минута португалецът отново се разписа, този път с глава след центриране на Андреас Сков Олсен. В самия край на редовното време Шермити оформи своя хеттрик след удар по земя и асистенция на появилия се малко преди това Джейди Гасама.

🙌 Three Points for The Famous.



Full-Time | Rangers 4-2 Hearts pic.twitter.com/41yC6Men8f — Rangers Football Club (@RangersFC) February 15, 2026

Въпреки загубата си Хартс остава лидер в класирането с актив от 57 точки, но битката за титлата се завърза още повече. Вторият Рейнджърс се доближи само на два пункта след победата си, а третият Селтик също дебне за върха със своите 54 точки след днешния си успех с 3:2 след впечатляващ обрат при визитата си на Килмарнък.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages