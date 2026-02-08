Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рейнджърс
  3. Нападател с български паспорт с първи голове за Рейнджърс

Нападател с български паспорт с първи голове за Рейнджърс

  • 8 фев 2026 | 16:42
  • 2608
  • 0
Нападател с български паспорт с първи голове за Рейнджърс

Новият нападател на Рейнджърс Раян Надери, който има български паспорт, заби първите си два гола за шотландския гранд още в дебютния си мач като титуляр. Това стана в домакинството на Куинс Парк от петия кръг на местната ФА Къп, което все още се играе.

Първо 22-годишният Надери беше точен с глава за 1:0 в 8-ата минута, а после се разписа и за 6:0 в 49-ата.

Офанзивният футболист беше привлечен в последния ден на зимния трансферния прозорец от Ханза (Рощок). Според Transfermarkt той е бил спазарен за 5,5 млн. евро. Той дебютира за половин час като смяна срещу Килмарнък в среща от първенството в сряда, а сега за първи път започна от началото.

Надери е роден в Дрезден, като майка му е чехкиня, а баща му е българин. Той има и германски, и български паспорт, но не е играл за нито един от тези национални отбори.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Конте: Това определено е абсурден сезон

Конте: Това определено е абсурден сезон

  • 8 фев 2026 | 16:36
  • 505
  • 0
Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

Салах сменя Роналдо като лице на саудитския футбол срещу тройно увеличение на заплатата

  • 8 фев 2026 | 16:02
  • 2290
  • 0
Парма повали Болоня с гол в края

Парма повали Болоня с гол в края

  • 8 фев 2026 | 16:00
  • 1307
  • 0
Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

Неподстриганият фен на Манчестър Юнайтед: Благодаря, Майкъл Карик! Този път ще стане

  • 8 фев 2026 | 15:05
  • 2520
  • 2
Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

Ливърпул научи колко трябва да плати на Челси за Рио Нгумоа

  • 8 фев 2026 | 14:50
  • 2768
  • 1
Тер Стеген претърпя успешна операция

Тер Стеген претърпя успешна операция

  • 8 фев 2026 | 14:17
  • 1655
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

20 години по-късно България с олимпийски медал! Тервел Замфиров донесе отличие

  • 8 фев 2026 | 15:22
  • 45596
  • 73
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 41665
  • 46
2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал в Милано - Кортина

  • 8 фев 2026 | 14:12
  • 13405
  • 15
Ботев 0:0 Берое

Ботев 0:0 Берое

  • 8 фев 2026 | 16:47
  • 5259
  • 8
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 16:05
  • 18529
  • 50
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 27842
  • 69