Нападател с български паспорт с първи голове за Рейнджърс

Новият нападател на Рейнджърс Раян Надери, който има български паспорт, заби първите си два гола за шотландския гранд още в дебютния си мач като титуляр. Това стана в домакинството на Куинс Парк от петия кръг на местната ФА Къп, което все още се играе.
Първо 22-годишният Надери беше точен с глава за 1:0 в 8-ата минута, а после се разписа и за 6:0 в 49-ата.
Офанзивният футболист беше привлечен в последния ден на зимния трансферния прозорец от Ханза (Рощок). Според Transfermarkt той е бил спазарен за 5,5 млн. евро. Той дебютира за половин час като смяна срещу Килмарнък в среща от първенството в сряда, а сега за първи път започна от началото.
Надери е роден в Дрезден, като майка му е чехкиня, а баща му е българин. Той има и германски, и български паспорт, но не е играл за нито един от тези национални отбори.