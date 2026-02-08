Нападател с български паспорт с първи голове за Рейнджърс

Новият нападател на Рейнджърс Раян Надери, който има български паспорт, заби първите си два гола за шотландския гранд още в дебютния си мач като титуляр. Това стана в домакинството на Куинс Парк от петия кръг на местната ФА Къп, което все още се играе.

Ryan Naderi announces himself! 🇩🇪



The German heads in the opening goal on his first start as a @RangersFC player 🔵#ScottishCup pic.twitter.com/FuL8kgYyAb — Premier Sports (@PremSportsTV) February 8, 2026

Първо 22-годишният Надери беше точен с глава за 1:0 в 8-ата минута, а после се разписа и за 6:0 в 49-ата.

🚨⚽️ Ryan Don Naderi



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers 6-0 Queen's Park FCpic.twitter.com/cXhpkgZuwH — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 8, 2026

Офанзивният футболист беше привлечен в последния ден на зимния трансферния прозорец от Ханза (Рощок). Според Transfermarkt той е бил спазарен за 5,5 млн. евро. Той дебютира за половин час като смяна срещу Килмарнък в среща от първенството в сряда, а сега за първи път започна от началото.

New #Rangers striker Ryan Naderi takes to the Ibrox turf for the first time 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/rIOwSd3vrg — NJ McLean (@NJ_McLean) February 5, 2026

Надери е роден в Дрезден, като майка му е чехкиня, а баща му е българин. Той има и германски, и български паспорт, но не е играл за нито един от тези национални отбори.