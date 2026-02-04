Хартс даде шанс на преследвачите Селтик и Рейнджърс

Водачът в шотландското първенство Хартс се провали при гостуването си на Сейнт Мирън от 25-ия кръг. "Сърцата" загубиха с 0:1, след като играха с човек по-малко още от 29-ата минута заради червен картон на Крейг Холкът.

След почивката домакините, които за застрашени от изпадане, натиснаха, а Хартс се стремеше да удържи нулевото равенство. В 87-ата минута Деклан Джон центрира от корнер, а Мигел Фрекълтън скочи най-високо в наказателното поле и донесе успеха на "светците".

Въпреки поражението, Хартс остава начело в Премиършип с 54 точки, но и мач повече от Селтик и Рейнджърс, които имат по 48 точки. Сейнт Мирън се изкачи на 9-ата позиция с 23 точки.



В следващия кръг Хартс ще посрещне на "Тайнкасъл Парк" Хибърниън в голямото дерби на Единбург.