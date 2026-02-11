Хартс ликува в дербито на Единбург

Лидерът в шотландското първенство Хартс увеличи аванса си на върха в класирането на 6 точки, след като победи с 1:0 градския си съперник Хибърниън в среща от 26-ия кръг. В герой за "сърцата" се превърна резервата Томас Магнусон, който се разписа в 88-ата минута.

В предишния кръг Хартс изненадващо загуби от Сейнт Мирън, но в дербито на Единбург тимът на Дерек МакИнес успя да наложи волята си и да зарадва феновете на "Тайнкасъл Парк".

Преди почивката и двата отбора пропуснаха по няколко положения, а през второто полувреме Хартс доминираше и с всички сили търсеше трите точки. В 88-ата минута Хари Милн центрира от левия фланг, а исландецът Магнусон майсторски засече топката и я прати във вратата на Хибс.

Хартс събра 57 точки, вторият Рейнджърс е с 51 и мач по-малко, а шампионът Селтик е трети с 48 точки и два мача по-малко от лидера.