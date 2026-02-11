Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хартс
  3. Хартс ликува в дербито на Единбург

Хартс ликува в дербито на Единбург

  • 11 фев 2026 | 03:00
  • 213
  • 0
Хартс ликува в дербито на Единбург

Лидерът в шотландското първенство Хартс увеличи аванса си на върха в класирането на 6 точки, след като победи с 1:0 градския си съперник Хибърниън в среща от 26-ия кръг. В герой за "сърцата" се превърна резервата Томас Магнусон, който се разписа в 88-ата минута.

В предишния кръг Хартс изненадващо загуби от Сейнт Мирън, но в дербито на Единбург тимът на Дерек МакИнес успя да наложи волята си и да зарадва феновете на "Тайнкасъл Парк".

Преди почивката и двата отбора пропуснаха по няколко положения, а през второто полувреме Хартс доминираше и с всички сили търсеше трите точки. В 88-ата минута Хари Милн центрира от левия фланг, а исландецът Магнусон майсторски засече топката и я прати във вратата на Хибс.

Хартс събра 57 точки, вторият Рейнджърс е с 51 и мач по-малко, а шампионът Селтик е трети с 48 точки и два мача по-малко от лидера.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

  • 10 фев 2026 | 22:59
  • 1872
  • 0
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 15285
  • 46
Белингам може да отсъства повече от очакваното

Белингам може да отсъства повече от очакваното

  • 10 фев 2026 | 21:08
  • 1660
  • 0
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 14968
  • 36
Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

Бундеслигата ще промотира таланти от футболното първенство на ОАЕ

  • 10 фев 2026 | 19:36
  • 844
  • 0
От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 19:04
  • 3305
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 6406
  • 16
ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 105109
  • 513
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 15285
  • 46
Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 14968
  • 36
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 5374
  • 9
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 18679
  • 41