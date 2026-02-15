Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

  • 15 фев 2026 | 19:43
  • 227
  • 0
Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри още преди началото на втората седмица на Милано-Кортина 2026, пише агенция DPA. Благодарение на титлите на Федерика Бриньоне в гигантския слалом на алпийските ски и биатлонистката Лиза Витоци в преследването на 10 километра в биатлона по-рано днес, както и на среброто в смесеното отборно състезание по сноубордкрос и бронза в щафетата в ски бягането при мъжете, домакините вече имат 22 медала - осем от тях златни.

Предишният рекорд бе поставен през 1994 година в Лилехамер със седем златни медала и общо 20 медала.

Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом
Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Националният олимпийски комитет на Италия (CONI) си беше поставил за цел 19 медала преди началото на Игрите в Милано-Кортина.

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Във временното класиране по отличия домакините заемат второ място след Норвегия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

Анина Цурбриген разочарована: Исках да пресека финала за България

  • 15 фев 2026 | 15:44
  • 1138
  • 0
Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

  • 15 фев 2026 | 15:29
  • 7293
  • 3
Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

  • 15 фев 2026 | 15:04
  • 1595
  • 4
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 19512
  • 10
Германската прокуратура започна с производства срещу "онлайн хулиганите"

Германската прокуратура започна с производства срещу "онлайн хулиганите"

  • 15 фев 2026 | 14:49
  • 1283
  • 0
Алберт Попов и конкурентите му се изправят пред предизвикателството на "равния" слалом в Бормио

Алберт Попов и конкурентите му се изправят пред предизвикателството на "равния" слалом в Бормио

  • 15 фев 2026 | 14:44
  • 3092
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 90702
  • 329
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 31927
  • 7
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 39200
  • 20
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 1492
  • 5
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 54526
  • 200
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 8521
  • 9