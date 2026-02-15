Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри още преди началото на втората седмица на Милано-Кортина 2026, пише агенция DPA. Благодарение на титлите на Федерика Бриньоне в гигантския слалом на алпийските ски и биатлонистката Лиза Витоци в преследването на 10 километра в биатлона по-рано днес, както и на среброто в смесеното отборно състезание по сноубордкрос и бронза в щафетата в ски бягането при мъжете, домакините вече имат 22 медала - осем от тях златни.

Предишният рекорд бе поставен през 1994 година в Лилехамер със седем златни медала и общо 20 медала.

Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Националният олимпийски комитет на Италия (CONI) си беше поставил за цел 19 медала преди началото на Игрите в Милано-Кортина.

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Във временното класиране по отличия домакините заемат второ място след Норвегия.

