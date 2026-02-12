Тестовият пилот на Дукати сменя Фермин Алдегер за старта на сезона в MotoGP

Тестовият пилот на Дукати Микеле Пиро ще замени контузения Фермин Алдегер в състава на Грезини Дукати за старта на сезон 2026 в MotoGP, обявиха от малкия италиански тим.

.#GresiniX news @Aldeguer54 keeps pushing forward with determination and perseverance. His recovery is moving fast, but not enough to see him in Thailand. He’ll miss the Buriram tests and the season opener, with Michele Pirro stepping in to replace him. pic.twitter.com/KfrDNZaA0k — Gresini Racing (@GresiniRacing) February 12, 2026

Алдегер се контузи в началото на годината по време на тренировъчна сесия на пистата „Аспар“ край Валенсия. Тогава той счупи бедрената кост на левия си крак, а още на следващия ден испанецът беше опериран в Барселона.

Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

Впоследствие Алдегер пропусна старта на предсезонната подготовка, за да се фокусира върху възстановяването си. Въпреки неговите усилия и тези на лекарския му екип обаче той няма да може да участва в Гран При на Тайланд, с която ще стартира сезонът межд 27 февруари и 1 март.

Вместо това Грезини ще разчита на опитния Пиро, който вече има 71 старта зад гърба си в MotoGP. Неговите последните две участия дойдоха в края на миналата годината, когато той смени шампиона Марк Маркес в състава на Дукати за състезанията в Австралия и Малайзия, записвайки едно 17-то и едно 18-то място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages