  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тестовият пилот на Дукати сменя Фермин Алдегер за старта на сезона в MotoGP

Тестовият пилот на Дукати сменя Фермин Алдегер за старта на сезона в MotoGP

  • 12 фев 2026 | 15:10
  • 182
  • 0

Тестовият пилот на Дукати Микеле Пиро ще замени контузения Фермин Алдегер в състава на Грезини Дукати за старта на сезон 2026 в MotoGP, обявиха от малкия италиански тим.

Алдегер се контузи в началото на годината по време на тренировъчна сесия на пистата „Аспар“ край Валенсия. Тогава той счупи бедрената кост на левия си крак, а още на следващия ден испанецът беше опериран в Барселона.

Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"
Алекс Маркес с най-добро време в края на тестовете на "Сепанг"

Впоследствие Алдегер пропусна старта на предсезонната подготовка, за да се фокусира върху възстановяването си. Въпреки неговите усилия и тези на лекарския му екип обаче той няма да може да участва в Гран При на Тайланд, с която ще стартира сезонът межд 27 февруари и 1 март.

Вместо това Грезини ще разчита на опитния Пиро, който вече има 71 старта зад гърба си в MotoGP. Неговите последните две участия дойдоха в края на миналата годината, когато той смени шампиона Марк Маркес в състава на Дукати за състезанията в Австралия и Малайзия, записвайки едно 17-то и едно 18-то място.

Снимки: Gettyimages

