  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
Бивш конкурент на Андреев остави Кремонезе отново без победа

  • 15 фев 2026 | 18:05
  • 258
  • 0
Отборите на Кремонезе и Дженоа завършиха наравно 0:0 на “Джовани Дзини” в срещата помежду си от 25-ия кръг на Серия А. Така домакините останаха без успех в последните си 11 мача, докато гостите не са спечелили нито един от последните си три двубоя.

Противно на резултата, и двата тима сътвориха голям брой голови положения, но не успяха да реализират нито едно от тях. По-сериозните възможности за попадение бяха за Кремонезе, но Джъстин Бийлоу се отличи с впечатляващите осем спасявания. Така бившият конкурент на Пламен Андреев във Фейенорд запази първата си суха мрежа, откакто беше привлечен от Дженоа тази зима. Днес отличен мач изигра и неговият колега на вратата на “гриджоросите” Емил Аудеро, който пък се отчете с шест спасени удара.

Така двата отбора остават съседи в класирането с по 24 точки, като заради головата им разлика Дженоа е на 15-ата позция, а Кремонезе е на 16-ото място.

Снимки: Gettyimages

