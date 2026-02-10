Популярни
ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
Победната дузпа за Наполи е напълно погрешна, призна съдийски шеф

  • 10 фев 2026 | 18:50
  • 1187
  • 0

Както след всеки кръг от Серия "А", в предаването Open VAR на DAZN бяха анализирани най-дискутираните съдийски решения от деветте мача в шампионата. Става въпрос за всички срещи, с изключение на Милан - Комо, която ще се изиграе на 18 февруари.

Един от най-значимите епизоди от 24-ия кръг на Серия "А" бе дузпата, отсъдена в полза на Наполи срещу Дженоа за нарушение на резервата Максуел Корне срещу Антонио Вергара. От това решение впоследствие се стигна до победния гол за 3:2 в полза на "партенопеите", дело на Расмус Хойлунд в последните секунди на срещата.

Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата
Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

Дино Томази, член на Италианската съдийска комисия (CAN), обясни случилото се по следния начин: „ВАР съдията Марко Ди Бело и асистентът му Микаел Фабри бяха подведени от контакта между Корне и Вергара. В действителност това е случайно движение от страна на Корне и абсолютно няма нарушение.“ Томази продължи, като уточни дефиницията за настъпване: „Това правило е създадено, за да наказва безразсъдство и закъснели влизания. Тук Корне заема позиция, докосва го по горната част на стъпалото, но защитникът има право да се движи и в тази ситуация няма нито безразсъдство, нито основание за наказание. Това е грешка в преценката, която допуснахме.“

Бившият рефер след това обясни грешката при извикването на главния съдия за преглед на ситуацията: „Не беше правилно да бъде извикан. Прегледът на терен се използва в случай на явна и очевидна грешка. Това е динамично движение, решението за преглед беше погрешно.“ Томази коментира и дузпата, отсъдена от Давиде Маса в полза на Дженоа: „Няма съмнения, това е ясно препъване от страна на Алекс Мерет срещу Витиня. Правилно отсъдена дузпа, в този случай намесата за преглед от страна на главния съдия беше отлична, а Маса постъпи добре, като я прие и отсъди наказателен удар.“

Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба
Ювентус тотално надигра Лацио, но трябваше да се спасява в добавеното време от загуба

Що се отнася до дискусионните ситуации от ремито 2:2 между Ювентус и Лацио, Томази отчете, че голът на Тюн Копмайнерс за домакините правилно не е бил зачетен, а също така определи като много сложна ситуацията за недадената дузпа в полза на “бианконерите” за възможно нарушение на Марио Хила срещу Хуан Кабал.

Снимки: Gettyimages

