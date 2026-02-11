Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Дженоа
  3. Дженоа оцени признанието на съдийската комисия, че е бил ощетен срещу Наполи и Лацио

Дженоа оцени признанието на съдийската комисия, че е бил ощетен срещу Наполи и Лацио

  • 11 фев 2026 | 12:28
  • 673
  • 0

От Дженоа публикуваха изявление, в което приветстваха признанието на съдийската комисия в Италия, че отборът е бил ощетен в последните си два мача в Серия "А", в които отстъпи с 2:3 първо на Лацио, а след това и на шампиона Наполи. И в двата случая “грифоните” загубиха след дузпи в последните секунди на срещите, като в тази с “орлите” техният съперник дори имаше две изпълнения от бялата точка, първото от което предизвика полемика.

Победната дузпа за Наполи е напълно погрешна, призна съдийски шеф
Победната дузпа за Наполи е напълно погрешна, призна съдийски шеф

Дженоа признава и приема с чувство на институционална отговорност анализите, публикувани от Националната съдийска комисия (CAN) относно техническите инциденти, които възникнаха, особено в скорошните мачове, последният от които беше двубоят с Наполи в събота, 7 февруари. Прозрачността, демонстрирана от ръководните фактори на CAN в оценяването на динамиката на играча между Корне и Вергара, както и на инцидентите по време на Лацио - Дженоа в предходния кръг, предствалява за нашия клуб знак за интелектуална честност и професионализъм.

Вярваме, че отвореният диалог, както и постоянната и конструктивна дискусия чрез специални официални канали, която продължава през годините и никога не се е проваляла, остават най-подходящите инструменти, които да представляват нашия клуб и да допринасят за още по-големи постоянство и прецизност по отношение на ръководенето на мачовете и спазването на ясни и единни насоки за съдийство. Докато се състезава за постигането на сезонните си цели, Дженоа възнамерява да продължи да осигурява осезаема подкрепа за най-високите идеали и стандарти на спорта. Признанието за несъответствие в преценката дава възможност да потвърдим ангажимента на нашите членове към поддържането на подходящо поведение и насърчаване на климат на спокойствие и учтивост във взаимоотношенията”, се казва в клубната позиция.

Снимки: Imago

