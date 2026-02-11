Дженоа оцени признанието на съдийската комисия, че е бил ощетен срещу Наполи и Лацио

От Дженоа публикуваха изявление, в което приветстваха признанието на съдийската комисия в Италия, че отборът е бил ощетен в последните си два мача в Серия "А", в които отстъпи с 2:3 първо на Лацио, а след това и на шампиона Наполи. И в двата случая “грифоните” загубиха след дузпи в последните секунди на срещите, като в тази с “орлите” техният съперник дори имаше две изпълнения от бялата точка, първото от което предизвика полемика.

Победната дузпа за Наполи е напълно погрешна, призна съдийски шеф

“Дженоа признава и приема с чувство на институционална отговорност анализите, публикувани от Националната съдийска комисия (CAN) относно техническите инциденти, които възникнаха, особено в скорошните мачове, последният от които беше двубоят с Наполи в събота, 7 февруари. Прозрачността, демонстрирана от ръководните фактори на CAN в оценяването на динамиката на играча между Корне и Вергара, както и на инцидентите по време на Лацио - Дженоа в предходния кръг, предствалява за нашия клуб знак за интелектуална честност и професионализъм.

#GenoaNapoli | fa molto discutere la decisione non tanto di Massa, ma del VAR Di Bello di richiamare il direttore di gara a On Field Review al minuto 96 per questo contatto Cornet / Vergara (📸 DAZN).



Quello che dal fermo immagine può sembrare uno step on foot, in realtà dalla… pic.twitter.com/WgY9q83wi9 — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) February 8, 2026

Вярваме, че отвореният диалог, както и постоянната и конструктивна дискусия чрез специални официални канали, която продължава през годините и никога не се е проваляла, остават най-подходящите инструменти, които да представляват нашия клуб и да допринасят за още по-големи постоянство и прецизност по отношение на ръководенето на мачовете и спазването на ясни и единни насоки за съдийство. Докато се състезава за постигането на сезонните си цели, Дженоа възнамерява да продължи да осигурява осезаема подкрепа за най-високите идеали и стандарти на спорта. Признанието за несъответствие в преценката дава възможност да потвърдим ангажимента на нашите членове към поддържането на подходящо поведение и насърчаване на климат на спокойствие и учтивост във взаимоотношенията”, се казва в клубната позиция.

#LazioGenoa | 🖐️ 3 calci di rigore - tutti dopo On field Review - per 3 falli di mano assegnati da #Zufferli (📸 DAZN)!

Personalmente ho qualche dubbio sul primo calcio di rigore assegnato alla Lazio: il braccio di #Martin è vero che è sopra la linea delle spalle (spesso portato… pic.twitter.com/WnXVZr1vtJ — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) January 31, 2026

Снимки: Imago