Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг в Югоизточната Трета лига

Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг в Югоизточната Трета лига

  • 15 фев 2026 | 17:24
  • 600
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг в Югоизточната Трета лига

Вчера се поднови вторият полусезон в Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър почива в този кръг, което позволи на Марица (Пловдив) да се доближи на една точка от първото място. Най-интересно беше в Нова Загора, където Загорец загуби от Спартак (Пловдив) с 2:3.

Ето всички резултати от кръга:

14 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

СФК Раковски (Раковски) - Родопа (Смолян) 2:2

0:1-Теодор Стефанов (22)

1:1-Стефан Рабаджийски (35)

1:2-Антон Белюков (73)

2:2-Стефан Петков (83 дузпа)

Секирово (Раковски) - Левски (Карлово) 0:2

0:1-Свилен Щерев (67)

0:2-Свилен Щерев (75)

ОФК Хасково (Хасково) - Марица (Милево) 0:1

0:1-Радослав Влашев (26)

Нефтохимик (Бургас) - Атлетик (Куклен) 1:1

1:0-Стилян Кръстев (58 дузпа)

1:1-Хенинг Паул Якуби (77)

Димитровград (Димитровград) - Розова долина (Казанлък) 1:0

1:0-Валентин Сливов (16)

Асеновец (Асеновград) - Марица (Пловдив) 0:5

0:1-Олджай Алиев (9)

0:2-Олджай Алиев (15 дузпа)

0:3-Олджай Алиев (32)

0:4-Велиян Видолов (44)

0:5-Велиян Видолов (72)

Загорец (Нова Загора) - Спартак (Пловдив) 2:3

1:0-Мариян Тонев (36)

1:1-Владимир Айтов (43)

2:1-Емилиян Зотев (48)

2:2-Давор Илиев (65)

2:3-Тодор Тодоров (86)

ФК Ямбол (Ямбол) - Созопол (Созопол) 0:0

15 февруари 2026 г., неделя, 15:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Гигант (Съединение) прекратен в 5-ата минута

Несебър (Несебър) – почива

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

Ето какво се случи при подновяването на сезона във Втора лига

  • 15 фев 2026 | 16:20
  • 27593
  • 16
Монтана замина за София

Монтана замина за София

  • 15 фев 2026 | 15:19
  • 821
  • 0
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 48836
  • 191
Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

  • 15 фев 2026 | 14:19
  • 1347
  • 2
Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

Косич: Тази точка се усеща като три, локомотивският дух е в основата

  • 15 фев 2026 | 14:13
  • 1255
  • 1
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 41303
  • 71
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

Левски 3:0 Ботев (Пловдив), "сините" се забавляват

  • 15 фев 2026 | 18:16
  • 59648
  • 219
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 36
  • 0
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 28216
  • 18
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 48836
  • 191
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 5143
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Домакините от Италия с два златни медала днес

  • 15 фев 2026 | 16:53
  • 18107
  • 10