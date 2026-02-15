Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг в Югоизточната Трета лига

Вчера се поднови вторият полусезон в Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър почива в този кръг, което позволи на Марица (Пловдив) да се доближи на една точка от първото място. Най-интересно беше в Нова Загора, където Загорец загуби от Спартак (Пловдив) с 2:3.
Ето всички резултати от кръга:
14 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:
СФК Раковски (Раковски) - Родопа (Смолян) 2:2
0:1-Теодор Стефанов (22)
1:1-Стефан Рабаджийски (35)
1:2-Антон Белюков (73)
2:2-Стефан Петков (83 дузпа)
Секирово (Раковски) - Левски (Карлово) 0:2
0:1-Свилен Щерев (67)
0:2-Свилен Щерев (75)
ОФК Хасково (Хасково) - Марица (Милево) 0:1
0:1-Радослав Влашев (26)
Нефтохимик (Бургас) - Атлетик (Куклен) 1:1
1:0-Стилян Кръстев (58 дузпа)
1:1-Хенинг Паул Якуби (77)
Димитровград (Димитровград) - Розова долина (Казанлък) 1:0
1:0-Валентин Сливов (16)
Асеновец (Асеновград) - Марица (Пловдив) 0:5
0:1-Олджай Алиев (9)
0:2-Олджай Алиев (15 дузпа)
0:3-Олджай Алиев (32)
0:4-Велиян Видолов (44)
0:5-Велиян Видолов (72)
Загорец (Нова Загора) - Спартак (Пловдив) 2:3
1:0-Мариян Тонев (36)
1:1-Владимир Айтов (43)
2:1-Емилиян Зотев (48)
2:2-Давор Илиев (65)
2:3-Тодор Тодоров (86)
ФК Ямбол (Ямбол) - Созопол (Созопол) 0:0
15 февруари 2026 г., неделя, 15:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Гигант (Съединение) прекратен в 5-ата минута
Несебър (Несебър) – почива