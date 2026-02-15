Резултати, голмайстори и класиране след 20-ия кръг в Югоизточната Трета лига

Вчера се поднови вторият полусезон в Югоизточната Трета лига. Лидерът Несебър почива в този кръг, което позволи на Марица (Пловдив) да се доближи на една точка от първото място. Най-интересно беше в Нова Загора, където Загорец загуби от Спартак (Пловдив) с 2:3.

Ето всички резултати от кръга:

14 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

СФК Раковски (Раковски) - Родопа (Смолян) 2:2

0:1-Теодор Стефанов (22)

1:1-Стефан Рабаджийски (35)

1:2-Антон Белюков (73)

2:2-Стефан Петков (83 дузпа)

Секирово (Раковски) - Левски (Карлово) 0:2

0:1-Свилен Щерев (67)

0:2-Свилен Щерев (75)

ОФК Хасково (Хасково) - Марица (Милево) 0:1

0:1-Радослав Влашев (26)

Нефтохимик (Бургас) - Атлетик (Куклен) 1:1

1:0-Стилян Кръстев (58 дузпа)

1:1-Хенинг Паул Якуби (77)

Димитровград (Димитровград) - Розова долина (Казанлък) 1:0

1:0-Валентин Сливов (16)

Асеновец (Асеновград) - Марица (Пловдив) 0:5

0:1-Олджай Алиев (9)

0:2-Олджай Алиев (15 дузпа)

0:3-Олджай Алиев (32)

0:4-Велиян Видолов (44)

0:5-Велиян Видолов (72)

Загорец (Нова Загора) - Спартак (Пловдив) 2:3

1:0-Мариян Тонев (36)

1:1-Владимир Айтов (43)

2:1-Емилиян Зотев (48)

2:2-Давор Илиев (65)

2:3-Тодор Тодоров (86)

ФК Ямбол (Ямбол) - Созопол (Созопол) 0:0

15 февруари 2026 г., неделя, 15:00 ч:

Локомотив II (Пловдив) - Гигант (Съединение) прекратен в 5-ата минута

Несебър (Несебър) – почива