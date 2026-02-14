Марица (Пловдив) громи в Асеновград

Марица (Пловдив) надигра като гост Асеновец (Асеновград) с 5:0. Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Олджай Алиев допринесе за изразителната победа с хеттрик. Той откри резултата като прехвърли вратаря в 9-ата минута- В 15-ата пък вкара дузпа, отсъдена за нарушение срещу Веселин Марчев. За извършения фаул, Александър Христев от домакините беше отстранен с червен картон. Алиев оформи своя хеттрик в 32-та минута, когато засече на задна греда центриране на Веселин Марчев. Минута преди края на полувремето Велиян Видолов и Алиев комбинираха по между си, а Видолов се възползва от извеждащото подаване на своя съотборник и отбеляза за 0:4. Джошуа Харис, който получи удар в главата през първата част, бе заменен на полувремето от Светлозар Джуров. Втората част премина при спокойно темпо, като "жълто-сините" контролираха събитията на терена. Пловдивчани имаха още шансове за гол. Веднъж топката бе избита пред голлинията, а вратарят на домакините спаси силен удар на Веселин Марчев от фаул. Петър Начев пък се намеси отлично при една акция на състезателите на Асеновец. Постепенно треньорският щаб на Марица замени Костадин Татаров, Благовест Данчев, Сашо Лебанов и капитанът Веселин Марчев. В игра влязоха Даниел Спасов, Илиян Савов, новото попълнение Димитър Драганов, който записа официален дебют, както и юношата от набор 2009 Любомир Томов, за който този мач също бе дебютен. В 72-та минута Велиян Видолов оформи крайното 0:5 с хубав удар от дистанция. В последната минута Олджай Алиев имаше възможност за нов гол, но стреля високо от малък ъгъл.

Снимка: ПФК Марица 1921 Пловдив - фейсбук