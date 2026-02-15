Фабрегас: Очаквах повече от опитен играч като Мората

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас не сдържа критиките си към нападателя Алваро Мората, който беше изгонен заради втори жълт картон в края на мача при изненадващата домакинска загуба с 1:2 от Фиорентина.

Фиорентина удари Комо като гост и изплува от зоната на изпадащите

„Тези, които не могат да живеят с това, трябва да играят друг спорт. През второто полувреме не беше футболен мач. Като оставим това настрана, двубоят трябва да бъде спечелен с правилната мотивация и енергия. Чувствам се зле като треньор, защото днес не успях да предам това на футболистите си. Допуснахме грешка в отношението. Трябва да покажем повече желание и да бъдем по-добри в атака, ако искаме да играем нашата игра. Първото полувреме не ми хареса много, а второто - повтарям, не беше футболен мач. След 72 часа ще играем на “Сан Сиро”, а после срещу Торино и това е хубаво нещо, което да очакваме с нетърпение след този двубой“, заяви испанският специалист след поражението от Фиорентина.

Cesc Fabregas goes hard on Alvaro Morata after picking a red card against Fiorentina:



🗣️ "Provocation is part of football. Those who can’t live with it should change careers. I expect much more from an experienced player like him."



{DAZN} pic.twitter.com/MhtgqfpOYJ — Vince™ (@Blue_Footy) February 15, 2026

На въпрос за червения картон на Мората, дошъл след два жълти картона, получени след схватки с противникови футболисти, наставникът на Комо отговори: „Провокацията е част от футбола. Тези, които не могат да живеят с това, трябва да играят друг спорт. Очаквам много повече от опитен играч като него. Не можем да се оправдаваме обаче, нито да позволяваме това, което другите правят на терена, да ни влияе.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages