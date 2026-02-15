Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Фабрегас: Очаквах повече от опитен играч като Мората

Фабрегас: Очаквах повече от опитен играч като Мората

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 966
  • 0

Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас не сдържа критиките си към нападателя Алваро Мората, който беше изгонен заради втори жълт картон в края на мача при изненадващата домакинска загуба с 1:2 от Фиорентина.

Фиорентина удари Комо като гост и изплува от зоната на изпадащите
Фиорентина удари Комо като гост и изплува от зоната на изпадащите

„Тези, които не могат да живеят с това, трябва да играят друг спорт. През второто полувреме не беше футболен мач. Като оставим това настрана, двубоят трябва да бъде спечелен с правилната мотивация и енергия. Чувствам се зле като треньор, защото днес не успях да предам това на футболистите си. Допуснахме грешка в отношението. Трябва да покажем повече желание и да бъдем по-добри в атака, ако искаме да играем нашата игра. Първото полувреме не ми хареса много, а второто - повтарям, не беше футболен мач. След 72 часа ще играем на “Сан Сиро”, а после срещу Торино и това е хубаво нещо, което да очакваме с нетърпение след този двубой“, заяви испанският специалист след поражението от Фиорентина.

На въпрос за червения картон на Мората, дошъл след два жълти картона, получени след схватки с противникови футболисти, наставникът на Комо отговори: „Провокацията е част от футбола. Тези, които не могат да живеят с това, трябва да играят друг спорт. Очаквам много повече от опитен играч като него. Не можем да се оправдаваме обаче, нито да позволяваме това, което другите правят на терена, да ни влияе.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

Роналдиньо поздрави новия герой на Бразилия

  • 15 фев 2026 | 09:40
  • 8547
  • 1
Гуардиола: Бяха много трудни три седмици

Гуардиола: Бяха много трудни три седмици

  • 15 фев 2026 | 07:59
  • 2100
  • 2
Арсенал с третодивизионен съперник в четвъртия кръг на ФА Къп

Арсенал с третодивизионен съперник в четвъртия кръг на ФА Къп

  • 15 фев 2026 | 06:48
  • 5070
  • 2
Слот: ФА Къп е също толкова трудна, колкото и Шампионската лига

Слот: ФА Къп е също толкова трудна, колкото и Шампионската лига

  • 15 фев 2026 | 06:26
  • 2605
  • 3
Арбелоа: Изпълнихме всичко успешно

Арбелоа: Изпълнихме всичко успешно

  • 15 фев 2026 | 06:10
  • 1952
  • 2
Паладино потвърди за контузията на Распадори и постави целите пред Аталанта

Паладино потвърди за контузията на Распадори и постави целите пред Аталанта

  • 15 фев 2026 | 05:55
  • 2058
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Берое, греда за домакините

Лудогорец 0:0 Берое, греда за домакините

  • 15 фев 2026 | 14:30
  • 9216
  • 39
Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

Героичен Локомотив (Пд) не се даде на Черно море

  • 15 фев 2026 | 13:50
  • 26379
  • 61
Започна пролетният полусезон във Втора лига - паднаха първите голове

Започна пролетният полусезон във Втора лига - паднаха първите голове

  • 15 фев 2026 | 15:20
  • 16160
  • 8
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 19481
  • 4
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Клаебо грабна рекордно 9-то олимпийско злато

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Клаебо грабна рекордно 9-то олимпийско злато

  • 15 фев 2026 | 14:55
  • 13020
  • 10
Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

Разочароващо начало на 9-ия ден в Милано - Кортина за българите

  • 15 фев 2026 | 13:06
  • 20843
  • 10