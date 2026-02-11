Популярни
Фабрегас разкри какво е казал на играчите на Комо преди дузпите

  • 11 фев 2026 | 03:35
  • 154
  • 0

Сеск Фабрегас разкри какво е споделил от своя опит с футболистите на Комо преди изпълнението на дузпите срещу Наполи в 1/4-финалния сблъсък за Купата на Италия. Комо ще се изправи срещу Интер на полуфиналите – фаза от турнира, до която клубът е достигал само веднъж преди това през 1986 година.

„Това е историческо постижение, но в събота ни предстои друг много важен мач. Трябва да оставим еуфорията за края на сезона“, заяви Фабрегас.

„Смяната на Хакобо Рамон? Очевидно беше, че при следващото нарушение щеше да бъде изгонен. Той е 20-годишно момче, на което му липсва опит, това е първият му пълен сезон като професионалист. Хубавото на тази възраст е, че не усещаш напрежението, но негативното е, че можеш да бъдеш и твърде безгрижен“, коментира испанецът.

„Смятам, че първото полувреме беше добро, но второто не толкова и за съжаление това не се случва за първи, втори или дори трети път. Това означава, че трябва да подобрим някои неща“, отбеляза Фабрегас.

„От самото начало дадохме позитивен сигнал, че сме дошли тук, за да играем атакуващо, а не просто да чакаме и да се защитаваме. Днес действахме малко по-различно в защита, защото не пресирахме твърде високо, тъй като Наполи има играчи с голямо качество, които могат да намерят пространствата и да те наранят", обясни наставникът на Комо.

„Преди дузпите казах на момчетата, че съм бил в ситуацията на Наполи – да си „големият“ отбор, от който се очаква да победи, и че това добавя известен страх. Имахме и късмет да бием първи дузпа, което помага. Благодарих на играчите за всичко, което правят, тъй като, ако изключим няколко по-опитни момчета, средната възраст на отбора е 22 години", каза още Фабрегас.

Снимки: Gettyimages

