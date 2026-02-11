Разочарование за Наполи, Комо е на полуфинал за Купата на Италия

Комо е третият полуфиналист в турнира за Купата на Италия. Отборът на Сеск Фабрегас елиминира Наполи след изпълнение на дузпи, а фаталните пропуски за "партенопеите" направиха Ромелу Лукаку и Станислав Лоботка.

В редовното време двубоят в Неапол завърши 1:1. Мартин Батурина откри в полза на гостите в 39-ата минута от дузпа, но в 46-ата Антонио Вергара изравни. При дузпите Лукаку и Лоботка не успяха да преодолеят стража на Комо Жан Бюте. В спора за място на финала тимът на Фабрегас ще се изправи срещу Интер.

В отсъствието на получилия контузия срещу Дженоа Скот Мактоминей оганизацията в играта на Наполи куцаше. Джоване Нашименто за първи път започна като титуляр, а под рамката се завърна Ваня Милинкович-Савич. Комо показа още в началото, че няма намерение да дава инциативата на домакините и Джейдън Адай беше близо до това да открие резултата.

