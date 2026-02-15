Популярни
България спечели историческа титла в бадминтона

  • 15 фев 2026 | 12:59
България спечели историческа титла в бадминтона

България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция).

Националките, водени от Петя Неделчева, победиха на финала фаворита Дания с 3:1.

За страната това е първо злато и общо трети медал в историята на отборно жени, както и първо отличие от десет години насам след среброто през 2016-а и бронзовото отличие през 2014-а. Освен това България си гарантира участие и на Световното отборно първенство по бадминтон за жени, което ще се проведе в Дания в края на април.

В отделните срещи на единично Калояна Налбантова победи Лине Кяерсфелд с 21:8, 20:22, 16:21 за час на корта, след което Стефани Стоева надделя над Миа Блихфелд с 22:20, 21:13 за 36 минути игра.

Дания намали изоставането си, след като Лине Кристоферсен се наложи над Гергана Павлова с 21:9, 21:4.

На двойки европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева нямаха проблеми срещу Амалия Сесил Кудск и Амалия Шулц и след 21:11, 21:9 за 28 минути донесоха титлата за българския тим.

В състава влизат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, а в последния момент към тима се присъедини и Мария Мицова.

