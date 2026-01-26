Сестри Стоеви се завръщат в топ 10

Най-добрите български състезателки Стефани Стоева и Габриела Стоева се завръщат в топ 10 на световната ранглиста по бадминтон на двойки жени, която ще бъде обявена официално във вторник.

Сестрите в момента водят подготовка в София за новия сезон.

През 2025-а българките триумфираха на шампионата на Стария континент в Хорсенс (Дания). За Стоеви това беше седми финал на Европейско първенство. Те имат титли Уелва 2018, Киев 2021, Мадрид 2022, Краков 2023 (Европейските игри, които са официално първенство на Европа) и Хорсенс 2025, както и сребро от Колдинг 2017 и Саарбрюкен 2024. Освен това сестрите са пети от Олимпийските игри в Париж 2024, шампионки от Европейските игри в Баку 2015 и пети от Световното първенство в Париж 2025.

Най-високата им позиция в световната ранглиста на двойки е осма, достигната през ноември 2018-а.

Стефани и Габриела Стоеви са участвали на две Олимпийски игри - в Токио 2020 и в Париж 2024.