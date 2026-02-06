Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите в Баку

Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "Интернешънъл Чалъндж" в Баку (Азербайджан).

Поставената под номер 3 в схемата българка победи японката Анна Иваки с 21:10, 21:14 за 30 минути и записа втори успех в надпреварата.

В спор за място на полуфиналите Налбантова ще играе срещу Ашмита Чалиха (Индия).

На двойки жени Калояна Налбантова и Христомира Поповска отпаднаха във втория кръг след загуба от Абигейл Харис и Лизи Толман (Англия) с 9:21, 18:21 за 35 минути на корта.