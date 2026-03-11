Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Калояна Налбантова с втора победа на World Tour Super 300 в Базел

Калояна Налбантова с втора победа на World Tour Super 300 в Базел

  • 11 март 2026 | 16:33
  • 275
  • 0
Калояна Налбантова се класира за втория кръг на единично на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Българката, която преодоля квалификациите след един успех, днес се наложи над Амалия Шулц (Дания) с 21:14, 16:21, 7:21 за 48 минути, за да запише втора победа.

Двете си размениха по един гейм, а в решителната трета част Налбантова доминираше изцяло и след 21:7 затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от двубоя между Цзя Мин Йео (Сингапур) и Хсян Ти Лин (Тайван).

