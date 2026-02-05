Популярни
  3. Сестри Стоеви са номинирани за годишните награди на Европейската федерация по бадминтон

Сестри Стоеви са номинирани за годишните награди на Европейската федерация по бадминтон

  • 5 фев 2026 | 13:56
Стефани Стоева и Габриела Стоева са номинирани за Годишните награди на Европейската федерация по бадминтон.

Сестрите са сред финалистите за отличието най-добра състезателка на 2023-а, след като спечелиха титлата на Европейското първенство в Дания и завършиха на пето място на Световния шампионат в Париж. Българките имат общо седем златни медала от международни турнири през изминалата година, а преди няколко дни се завърнаха в топ 10 на световната ранглиста на двойки.

При жените са номинирани още Делфин Делрю (Франция), Марго Ламбер и Камий Погнанте (Франция) и Александра Бойе (Дания).

За наградата най-добър треньор на годината ще спори Тома Попов - баща и наставник на българите с френски паспорти Христо Попов и Тома Джуниър Попов. Христо Попов пък има номинация за най-добър състезател на 2025 година.

Победителите в отделните категории ще бъдат обявени по време на Церемонията по награждаването на 23 април в Хорсенс (Дания).

