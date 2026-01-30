Популярни
  Оперираха футболист на Черноморец (Балчик)

Оперираха футболист на Черноморец (Балчик)

  • 30 яну 2026 | 09:31
  • 139
  • 0
Оперираха футболист на Черноморец (Балчик)

Нападателят на Черноморец (Балчик) Николай Трифонов, един от водещите голмайстори на отбора от есента, премина успешно операция на коляното за скъсана предна кръстна връзка. Футболистът вече е в период на възстановяване и рехабилитация. Интервенцията е извършена от д-р Бисер Бочев в Acibadem City Clinic, в София. От футболния клуб изказват искрени благодарности на всички в болницата за професионализма и грижите. От Черноморец пожелават на Трифонов бързо и пълно възстановяване, силен дух и още по-силно завръщане на терена.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

