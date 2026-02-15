Тихомир Иванов с личен рекорд за годината в Атина

Най-добрият български състезател в скока на височина Тихомир Иванов записа личен рекорд за годината с 2.22 метра на турнир по лека атлетика в Атина (Гърция).

Иванов започна на 2.12 от първи опит. Височината 2.19 бе покорена от българина от втори опит, а 2.22 от първи.

Като победител в състезанието атлетът на Берое (Стара Загора) опита на височина 2.26, но без успех.

На същия турнир Рая Димитрова записа 7.51 секунди на 60 метра и личен рекорд от 24.73 на 200 метра.

По същото време в Модена (Италия) Кристен Радуканова записа още един старт за сезона със 7.46 секунди на 60 метра.

Следвай ни:

Снимки: Imago