  Лека атлетика
  Тихомир Иванов: Вече почти съм напълно обратно в нормалния тренировъчен процес

  • 7 дек 2025 | 20:02
  • 149
  • 0
Най-добрият български състезател в скока на височина Тихомир Иванов вече е възстановен от леката контузия и води почти нормална подготовка, обяви самият той в социалните мрежи.

"Последните седмици след леката контузия минаха бързо и доста натоварено, защото продължих да работя, макар и на по-леки обороти. Вече почти съм напълно обратно в нормалния тренировъчен процес. Работата продължава!", написа Иванов в профила си в Инстаграм.

Атлет №1 на България за 2024 година не успя да се класира за финала на скока на височина на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония) през септември. През юли във Волос (Гърция) той спечели титлата на Балканското първенство.

