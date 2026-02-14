Кордел Тинч с 8.29 м в скока на дължина

Световният шампион на 110 метра с препятствия от Токио 2025 Кордел Тинч показа, че притежава отлични умения не само над препятствията. Американецът постигна 8.29 метра в скока на дължина на Tyson Invitational. С този резултат той излезе на трето място в световната ранглиста за сезона. Преди него са единствено Божидар Саръбоюков с 8.45 м и световният шампион в зала и на открито Матия Фурлани с 8.39 м. Тинч заема и десето място в планетарната ранглиста за сезона на 60 м/пр.

Участието на Тинч в скока на дължина не е учудващо, тъй като той има изяви в тази дисциплина и по-рано през годините. Личният рекорд на американеца в скока на дължина беше 8.16 м ат 2023 г.