Ръсел се завръща в Китай за Диамантената лига в Шанхай

Олимпийската шампионка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел ще се завърне в Китай, за да участва във втория кръг от веригата Диамантена лига в Шанхай/Кецяо през май.

Американската звезда направи първите си участия в Диамантената лига в Сямън и Суджоу през 2024 г., само месеци преди да щурмува златния медал на Игрите в Париж 2024.

Тя се завръща в Китай тази година след още една успешна кампания през 2025 г., в която спечели първата си победа в Диамантената лига в Силезия.

През миналия август Ръсел постигна зашеметяващо време от 12.19 секунди в Силезия, с което постави нов рекорд на веригата и записа третото най-бързо време в историята на дисциплината.

Седмица по-късно тя зае второ място в Лозана, преди да пропусне подиума на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Ръсел е вторият олимпийски шампион, чието участие е потвърдено за състезанието в Шанхай/Кецяо на 16 май. Тя се присъединява към световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис в стартовите списъци.

