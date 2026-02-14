Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се нов "червен" сблъсък след битката за Купата - на живо от Бистрица със съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ръсел се завръща в Китай за Диамантената лига в Шанхай

Ръсел се завръща в Китай за Диамантената лига в Шанхай

  • 14 фев 2026 | 12:53
  • 264
  • 0
Ръсел се завръща в Китай за Диамантената лига в Шанхай

Олимпийската шампионка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел ще се завърне в Китай, за да участва във втория кръг от веригата Диамантена лига в Шанхай/Кецяо през май.

Носителката на рекорда на Диамантената лига и олимпийска шампионка Масай Ръсел ще се включи отново в надпреварата на 100 метра с препятствия за жени в Шанхай/Къцяо този май.

Американската звезда направи първите си участия в Диамантената лига в Сямън и Суджоу през 2024 г., само месеци преди да щурмува златния медал на Игрите в Париж 2024.

Тя се завръща в Китай тази година след още една успешна кампания през 2025 г., в която спечели първата си победа в Диамантената лига в Силезия.

През миналия август Ръсел постигна зашеметяващо време от 12.19 секунди в Силезия, с което постави нов рекорд на веригата и записа третото най-бързо време в историята на дисциплината.

Седмица по-късно тя зае второ място в Лозана, преди да пропусне подиума на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Ръсел е вторият олимпийски шампион, чието участие е потвърдено за състезанието в Шанхай/Кецяо на 16 май. Тя се присъединява към световния рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис в стартовите списъци.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Начева направи първия си старт за 2026-а

Начева направи първия си старт за 2026-а

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 695
  • 0
Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

  • 12 фев 2026 | 17:23
  • 2249
  • 0
Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Още след Световното казах, че Божидар е готов за този резултат

Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Още след Световното казах, че Божидар е готов за този резултат

  • 11 фев 2026 | 21:00
  • 6381
  • 0
Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

  • 11 фев 2026 | 20:38
  • 4208
  • 1
Христо Илиев четвърти във финала на 60 м в Белград

Христо Илиев четвърти във финала на 60 м в Белград

  • 11 фев 2026 | 20:19
  • 1960
  • 0
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 36834
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, много промени при домакините и само една за гостите

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, много промени при домакините и само една за гостите

  • 14 фев 2026 | 13:39
  • 8211
  • 14
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 12579
  • 47
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 15672
  • 5
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 6576
  • 0
Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

Стартират двубоите от днешната програма на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 14:07
  • 311
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 6511
  • 5