Фрея Тарбит: Звездата в скока на дължина, която смени пистата с ледения улей на скелетона

Някога е прекарвала уикендите си на атлетическата писта, но днес родената в Окбрук Фрея Тарбит е една от най-бързите жени на лед, докато се подготвя за своя дебют на Зимни олимпийски игри.

"Неразрушимата верига“ на британските успехи в скелетона има ново звено. Фрея Тарбит, 25-годишната сензация, която усъвършенства уменията си в университета в Бат, беше официално обявена за част от отбора на Великобритания за Игрите в Милано-Кортина през 2026 г.

Въпреки че е новобранец на олимпийската сцена, Тарбит вече е доказан победител с "нужда от скорост“, която я превърна в редовно присъствие на световните подиуми.

Преди да се спуска с главата напред по ледени улеи, Тарбит е била изключителна състезателка в скока на дължина и спринта. Представлявайки родния си Дарбишър, тя печели множество титли на графството и се състезава на високо ниво в атлетиката – опит, който ѝ дава експлозивната сила за "начално засилване“, жизненоважна за скелетона.

Запознанството ѝ с леда е почти въпрос на упоритост. Тя проявява интерес към спорта едва на 14-годишна възраст, но контузия в подколянното сухожилие я принуждава да пропусне пробна тренировка. Едва година по-късно тя кандидатства за програмата за откриване на таланти Discover Your Gold. От 3000 кандидати тя е една от едва шестимата избрани.

Издръжливостта на Тарбит става легендарна в средите на шейните по време на Световното първенство за юноши през 2023 г. във Винтерберг.

Още при първото си спускане тя усеща как подколянното ѝ сухожилие "се къса“. Въпреки силната болка, тя отказва да се оттегли.

"Бях на второ място... нямаше начин да се откажа“, казва тя тогава. "Просто трябваше да се подготвя психически за второто си засилване, което знаех, че ще бъде много болезнено.“

Тя не просто завършва, а удържа позицията си и печели бронзов медал, отбелязвайки първия път, в който две британки (заедно със съотборничката си Таби Стокър) се качват заедно на подиума на Световно първенство за юноши.

Сезон 2024/25 бележи истинското "утвърждаване“ на Тарбит на световната сцена при жените. Само в 11-ото си състезание за Световната купа тя изуми всички в Пьонгчанг, за да спечели първото си злато, завършвайки с почти цяла секунда пред действащата олимпийска шампионка.

Подобно на съотборниците си, Тарбит тренира редовно в спортния комплекс на университета в Бат, използвайки единствената писта за засилване в Обединеното кралство, за да поддържа стартовите си времена на световно ниво. Тя влиза в олимпийските игри през 2026 г. в пикова форма, след като си осигури три класирания в топ шест през сезон 2025/26 за Световната купа във Винтерберг, Лилехамер и Сигулда.

С максимална скорост от над 125 км/ч (и цел да премине бариерата от 128 км/ч в Италия), бившата ученичка от Friesland Sixth Form е готова да покаже на света, че Дарбишър произвежда нещо повече от състезатели в скока на дължина.

