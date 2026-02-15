Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Популярни
  • 15 фев 2026 | 09:56
След четвъртото си място във вчерашния спринт на 7.5 километра на Олимпийските игри в Милано – Кортина българската биатлонистка Милена Тодорова е много близо до това да се класира за масовия старт на 12.5 км, който ще се проведе идната събота, 21 февруари.

Според регламента, който се използва на олимпийски игри и световни първенства, за масовия старт се класират всички медалисти от съответния шампионат, топ 15 от генералното класиране за Световната купа, а останалите позиции се допълват от най-добре представителите се състезатели на първенството. Това означава, че Лора Христова има гарантирано място в стартовия списък, след като спечели бронзовия медал в индивидуалната дисциплина на 15 километра по-рано тази седмица.

Освен нея като медалистки за масовия старт се класират още Жулия Симон (Франция), Марен Киркайде (Норвегия), Лу Жанмоно (Франция), която има два медала и Осеан Мишелон (Франция). Всички те щяха да се класират и през Световната купа, тъй като са сред първите 15 в нея.

Милена Тодорова е 44-та в Световната купа, но на Олимпиадата в Италия има спечелени 55 точки, което я поставя на третото място в групата на състезателките, които се класират по този начин. Българката води с цели 30 пункта пред първата биатлонистка извън стартовия списък преди днешното преследване – датчанката Ан Бюнеман де Беше.

В исторически план само една българка е участвала в масов старт на олимпийски игри. Това е голямата Екатерина Дафовска, която завършва осма при дебюта на тази дисциплина в олимпийската програма в Торино през 2006 година.

Снимки: Startphoto

