Атауи с безапелационна победа на 800 метра в Ерфурт

Испанецът Мохамед Атауи завърши програмата на турнира в зала в Ерфурт, част от Световния атлетически тур (категория Challenger), със самостоятелна победа в бягането на 800 метра при мъжете.

Само няколко дни след като подобри европейския рекорд на 1000 метра в зала с време 2:14.52 в Мадрид, Атауи пристигна с амбицията да атакува и националния рекорд на Испания на 800 метра в зала – 1:44.65, поставен от Елвин Хосуе Каналес в Люксембург миналата година.

Атауи се движеше по график за рекорда, преминавайки контролата на 600 метра за 1:17.96, но в последната обиколка европейският сребърен медалист загуби темпо. В крайна сметка той пресече финалната линия с време 1:45.76.

Въпреки това Атауи спечели с убедителна преднина пред специалиста на 1500 метра Федерико Рива от Италия (1:46.61) и французина Корентен Льо Клезио (1:46.75). Интересно е, че второто най-добро време за вечерта дойде от "Б“ финала, където германецът Малик Скупин-Алфа постигна 1:46.19.

7.17 за Шварц на 60 метра Филина Шварц продължи възхода си в германския спринт с категорична победа на 60 метра при жените, удължавайки серията си без загуба на девет състезания през 2026 г.

След като се класира за финала с най-добро време от 7.21, 19-годишната атлетка се откъсна от съперничките си и триумфира с личен рекорд от 7.17. Това е най-бързото време за германка през 2026 г. Втора остана иранката Фарзане Фасихи със 7.26.

При мъжете финалът на 60 метра беше много по-оспорван и завърши с победа за Кевин Кранц с време 6.61. Европейският сребърен медалист в зала от 2021 г. удържа късната атака на нигериеца Фола Олаойе (6.63) и японеца Кайто Кураки (6.64), осигурявайки първата част от германски дубъл в късите спринтове.

В състезанието на 60 метра с препятствия Марлене Майер изпревари с малко европейската шампионка за девойки под 20 години от 2023 г. Розина Шнайдер, като двете записаха времена съответно 7.97 и 7.99.

Още по-минимална беше разликата при мъжете на 400 метра. Швейцарецът Лионел Шпиц удържа с мъка финалния щурм на Торбен Финке. И двамата атлети бяха с време 46.57, като разликата между първия и втория беше едва 0.002 секунди.

В единствената техническа дисциплина от програмата овчарския скок Торбен Блех спечели с 5.56 м след по-добри показатели от чеха Филип Бартонек. Блех направи един неуспешен опит на 5.71 м, преди да се откаже от по-нататъшно участие.

Снимки: Imago