Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Атауи с безапелационна победа на 800 метра в Ерфурт

Атауи с безапелационна победа на 800 метра в Ерфурт

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 77
  • 0
Атауи с безапелационна победа на 800 метра в Ерфурт

Испанецът Мохамед Атауи завърши програмата на турнира в зала в Ерфурт, част от Световния атлетически тур (категория Challenger), със самостоятелна победа в бягането на 800 метра при мъжете.

Само няколко дни след като подобри европейския рекорд на 1000 метра в зала с време 2:14.52 в Мадрид, Атауи пристигна с амбицията да атакува и националния рекорд на Испания на 800 метра в зала – 1:44.65, поставен от Елвин Хосуе Каналес в Люксембург миналата година.

Атауи се движеше по график за рекорда, преминавайки контролата на 600 метра за 1:17.96, но в последната обиколка европейският сребърен медалист загуби темпо. В крайна сметка той пресече финалната линия с време 1:45.76.

Въпреки това Атауи спечели с убедителна преднина пред специалиста на 1500 метра Федерико Рива от Италия (1:46.61) и французина Корентен Льо Клезио (1:46.75). Интересно е, че второто най-добро време за вечерта дойде от "Б“ финала, където германецът Малик Скупин-Алфа постигна 1:46.19.

7.17 за Шварц на 60 метра Филина Шварц продължи възхода си в германския спринт с категорична победа на 60 метра при жените, удължавайки серията си без загуба на девет състезания през 2026 г.

След като се класира за финала с най-добро време от 7.21, 19-годишната атлетка се откъсна от съперничките си и триумфира с личен рекорд от 7.17. Това е най-бързото време за германка през 2026 г. Втора остана иранката Фарзане Фасихи със 7.26.

При мъжете финалът на 60 метра беше много по-оспорван и завърши с победа за Кевин Кранц с време 6.61. Европейският сребърен медалист в зала от 2021 г. удържа късната атака на нигериеца Фола Олаойе (6.63) и японеца Кайто Кураки (6.64), осигурявайки първата част от германски дубъл в късите спринтове.

В състезанието на 60 метра с препятствия Марлене Майер изпревари с малко европейската шампионка за девойки под 20 години от 2023 г. Розина Шнайдер, като двете записаха времена съответно 7.97 и 7.99.

Още по-минимална беше разликата при мъжете на 400 метра. Швейцарецът Лионел Шпиц удържа с мъка финалния щурм на Торбен Финке. И двамата атлети бяха с време 46.57, като разликата между първия и втория беше едва 0.002 секунди.

В единствената техническа дисциплина от програмата овчарския скок Торбен Блех спечели с 5.56 м след по-добри показатели от чеха Филип Бартонек. Блех направи един неуспешен опит на 5.71 м, преди да се откаже от по-нататъшно участие.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Начева направи първия си старт за 2026-а

Начева направи първия си старт за 2026-а

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 658
  • 0
Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

  • 12 фев 2026 | 17:23
  • 2233
  • 0
Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Още след Световното казах, че Божидар е готов за този резултат

Димитър Карамфилов пред Sportal.bg: Още след Световното казах, че Божидар е готов за този резултат

  • 11 фев 2026 | 21:00
  • 6355
  • 0
Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

Саръбоюков вече е в топ 50 на вечната световна ранглиста и №12 в Европа

  • 11 фев 2026 | 20:38
  • 4179
  • 1
Христо Илиев четвърти във финала на 60 м в Белград

Христо Илиев четвърти във финала на 60 м в Белград

  • 11 фев 2026 | 20:19
  • 1948
  • 0
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 36786
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 1746
  • 4
ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

  • 14 фев 2026 | 07:44
  • 8383
  • 50
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 10313
  • 4
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 4363
  • 0
Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

  • 14 фев 2026 | 07:30
  • 2606
  • 4
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 3104
  • 3