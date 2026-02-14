Атлетка пробяга изключително бърз дебютен маратон без да знае, че е бременна

През ноември Кайли Манц и съпругът ѝ олимпиецът Конър Ман преодоляха заедно един маратон. Няколко седмици по-късно те разбраха, че с тях е бягал и трети човек. Някъде между 10-ата и 15-ата миля на първия си маратон през ноември, опитвайки се да поддържа брутално темпо, Кайли Манц започнала да разбира какво означава да си маратонец. С други думи, научила се да понася болката.

"Казах си: „Свършено е с мен“, споделя тя.

За щастие на Кайли, тя имала тайно оръжие. Точно до нея бил олимпиецът Конър Манц, американският рекордьор в маратона с лично постижение от 2 часа, 4 минути и 43 секунди. Или иначе казано – нейният съпруг.

Заедно до самия край на маратона Two Cities, състезание, което преминава през родния ѝ град Фресно, Калифорния, и Кловис, Кайли спечели надпреварата и завърши с дебютно време от 2:43:49. Това постижение беше с около шест минути по-бавно от целта ѝ от 2:37, което е квалификационното време за олимпийските квалификации по маратон на САЩ за жени.

Това, което и двамата не осъзнали до няколко седмици по-късно обаче, било, че с тях е имало и трети човек. Кайли била бременна.

"Много е готино да си мисля, че и тримата сме бягали в това състезание“, каза Кайли, която в момента е във втория си триместър и е бременна в 17-ата седмица.

Планиране на бъдещето Кайли се запознава с Конър в час по "Книгата на Мормон“ през 2019 г., докато са студенти в Brigham Young University. По-късно, когато Кайли заминава на 18-месечна мисия с Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни във Ванкувър, Вашингтон, тя казва на Конър да се среща с други хора. "Не ме чакай“, казала му тя.

Конър обаче го направил, изпращайки ѝ писма всяка седмица, докато я нямало. Те останали заедно, а след това се оженили – само шест дни след като Конър пробягал първия си професионален маратон в Чикаго през 2022 г.

Това, което може би не знаете, е колко рано са започнали да мислят за добавянето на още един човек към семейството. "Мечтата ми не беше да бягам маратон“, казва 24-годишната Кайли. "Беше да създам семейство.“

Около две години след сватбата им, докато Конър бързо се изкачвал в йерархията на американския маратон и се класирал за Олимпиадата през 2024 г., те решили, че ще опитат да осъществят мечтите си за семейство, след като и двамата се върнат от Париж.

По това време Кайли, която учи за начален учител, била приключила със стажа си и имала свободно време през последните си месеци като студентка в BYU. Тя гледала как Конър завършва осми в Париж.

Това, което последвало, не било толкова лесно. "Ако трябва да бъда напълно уязвима и откровена“, казва тя, "беше трудно“. Последвали няколко теста за бременност, всеки от които бил поредното напомняне за търпението, необходимо за създаването на живот.

Бягането помагало за блокиране на личния стрес. Кайли започнала да бяга като начин да намери общ език със съпруга си, който вече бил напът да стане един от най-добрите маратонци в САЩ. Всичко започнало с бягания на четири мили с пълна скорост. "Тя беше толкова изтощена“, казва 29-годишният Конър, "а аз ѝ казвах: "Е, вчера каза същото.“

Кайли се присъединила към клубния отбор на BYU и в крайна сметка излязла на пистата, постигайки впечатляващото време от 17:49 на 5000 метра на Bryan Clay Invitational. След това, през януари 2025 г., тя се присъединила към женския отбор на BYU – смятан за един от най-добрите в NCAA – по време на последния си семестър в колежа, като скрит талант излязъл наяве.

В края на двуседмичен пробен период треньорът на BYU Дилджит Тейлър казала на Кайли, че е приета в отбора.

"Просто продължих да се появявам“, казва Кайли. Това, на което винаги можело да се разчита, била работната етика на Кайли. Или че когато реши нещо, тя се отдава изцяло. Още по-дълбока била гордостта, която изпитвала към BYU. Да попадне в състава за пътувания на „пумите“ било върховна чест.

Да облече фланелката на BYU за първи път и да се състезава като "пума“, казва тя, било достатъчно, за да отложи за момент надеждите ѝ с Конър да имат бебе.

Поглед към шосейните бягания През май, след като Кайли пробягала последното си състезание с "пумите“ – 800 метра за 2:24 – и се дипломирала, Тейлър специално ѝ дала съвет. Кайли била в уникална позиция – нивото ѝ на бягане било достатъчно добро, за да опита сериозно в шосейните състезания.

"Пробягах последното си състезание, не се получи добре“, казва Кайли. "Треньор Тейлър дойде при мен и каза: "Знаеш ли, след месец има местен полумаратон. Във форма си.“

Манц с радост захвърлила шпайковете си и пробягала полумаратона Utah Valley, завършвайки втора с време 1:15:10. След това тя последвала Конър на Bolder Boulder 10K (състезание, което той спечелил с 28:20) и завършила 13-та при жените с 36:18.

Обратно у дома в Мейпълтън, а след това в Прово, където тренирала, Кайли се свързала с Хана Бранч, бивша атлетка от Utah Valley, която преди това е бягала 5000 метра за 16:06. След това на масата за вечеря Конър давал седмични насоки за тренировки и упражнения, някои от които, по думите му, били "неструктурирани“ и шеговито отхвърляни от Кайли.

На моменти обаче я обземало едно непоклатимо чувство. Въпреки че постигаше лични рекорди и се чувстваше в най-добрата си форма, Кайли била озадачена защо не може да забременее. "Въпреки че тренировките вървяха супер добре“, споделя тя, "бях объркана“.

Двойката така и не планирала следващото ѝ състезание, защото винаги вярвала, че надеждите им ще се сбъднат. Но шест седмици преди маратона Two Cities и без да получи очаквания голям знак, Кайли се записала за първия си маратон. Чувствала се подготвена да се справи с дистанцията от 26,2 мили.

Подготовка за родителския живот Непосредственото усещане на Конър след постижението на съпругата му било огромна гордост. "Двете години и девет месеца се вляха в това“, казва той. "Беше наистина страхотно да го видя.“

Времето от 2:43 било достатъчно обещаващо, за да предизвика интерес към бъдещето на Кайли като бегачка.

Няколко седмици след състезанието Конър споделя, че е започнал да забелязва първите признаци на бременност. "Тя все си мислеше, че има мускулна треска“, казва той. "Повтаряше: "Наистина съм уморена“. Това беше няколко седмици по-късно.“

"Класическите симптоми на първия триместър“, добавя Кайли.

Последвал положителен тест. Възторг. Сълзи. "Ще ставаме родители“, спомня си Conner. "Голям момент в живота“, допълва Кайли.

Това, което следва, разбира се, е планиране.

Докато Конър продължава професионалната си кариера като един от най-добрите маратонци в света и се стреми към второто си участие в олимпийския отбор на САЩ през 2028 г., новооткритите бегачески способности на Кайли ще трябва да останат на заден план. Но тя казва, че няма проблем с това. "Планът никога не е бил да бягам маратон“, казва тя. "Планът беше да забременея.“

Това обаче не означава, че мечтите ѝ са приключили.

Кайли винаги е очаквала с нетърпение да стане майка, да създаде семейство с човека, когото обича.

Само преди ден Кайли е пробягала 10,5 мили. Всъщност тя продължава да тренира по време на бременността, като дори включва някои тренировки през декември. "Ще видим как ще протече остатъкът от бременността сега, когато съм във втория триместър и тялото ми се променя бързо“, казва тя. "Приемам всеки ден като победа.“

Мечтите ѝ все още съществуват. Може би просто са... на пауза.

Дали би могла да застане на старта на олимпийските квалификации по маратон на САЩ през 2028 г. рамо до рамо със съпруга си? Защо пък не и нещо още по-смело? Може ли един ден да стане професионалист?

"Не мисля за това сякаш мечтите ми са свършили“, казва тя. "Не е: „О, не, бременна съм, мечтите ми са изчезнали завинаги“. Мога да ги подновя по-късно.“

"В момента да имаме деца“, казва Конър, "това е мечтата.“



Колаж: runnersworld.com