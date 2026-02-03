Тихомир Иванов открива сезона в Италия

Атлет №1 на България за 2024 година Тихомир Иванов ще открие зимния сезон на турнира в италианския град Удине утре. Миналата година той спечели надпреварата в Италия с постижение от 2.25 метра.

С най-добър личен резултат от съперниците на българина е бахамецът Доналд Томас (2.37 м). Иванов има лично постижение 2.31 м, колкото има и бразилецът Тиаго Моура. В стартовия списък при мъжете в Удине фигурира и синът на легендата Щефан Холм Мелвин Холм, който има най-добър резултат в кариерата си от 2.24 м.

Снимки: Imago