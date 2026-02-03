Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тихомир Иванов открива сезона в Италия

Тихомир Иванов открива сезона в Италия

  • 3 фев 2026 | 15:09
  • 864
  • 0

Атлет №1 на България за 2024 година Тихомир Иванов ще открие зимния сезон на турнира в италианския град Удине утре. Миналата година той спечели надпреварата в Италия с постижение от 2.25 метра.

С най-добър личен резултат от съперниците на българина е бахамецът Доналд Томас (2.37 м). Иванов има лично постижение 2.31 м, колкото има и бразилецът Тиаго Моура. В стартовия списък при мъжете в Удине фигурира и синът на легендата Щефан Холм Мелвин Холм, който има най-добър резултат в кариерата си от 2.24 м.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Крисчън Колман е заплашен от по-сериозно наказание от Ша'Кари Ричардсън след ареста във Флорида

Крисчън Колман е заплашен от по-сериозно наказание от Ша'Кари Ричардсън след ареста във Флорида

  • 2 фев 2026 | 17:16
  • 1673
  • 0
Алекс Ий се надява да вдъхнови следващото поколение на Лондонския триатлон

Алекс Ий се надява да вдъхнови следващото поколение на Лондонския триатлон

  • 2 фев 2026 | 17:02
  • 557
  • 0
Оманяла завърши осми във второто си състезание за сезон 2026

Оманяла завърши осми във второто си състезание за сезон 2026

  • 2 фев 2026 | 16:27
  • 777
  • 0
Милър-Уибо с най-добро постижение в света за сезона

Милър-Уибо с най-добро постижение в света за сезона

  • 2 фев 2026 | 15:39
  • 911
  • 0
Пламена Миткова и още три атлетки над 6.90 м се срещат в Белград

Пламена Миткова и още три атлетки над 6.90 м се срещат в Белград

  • 2 фев 2026 | 14:53
  • 5607
  • 2
"Лудостта“ около фалита на Големия шлем на атлетиката и ефектът върху изгряваща американска звезда

"Лудостта“ около фалита на Големия шлем на атлетиката и ефектът върху изгряваща американска звезда

  • 2 фев 2026 | 14:04
  • 2437
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 21013
  • 80
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 28508
  • 145
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 6149
  • 3
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 2473
  • 4
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 3285
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 10259
  • 18