Киплангат дебютира в полумаратона

Световният шампион на 5000 метра за младежи под 20 години от 2021 г. Бенсън Киплангат ще направи своя дебют в полумаратона на 29 март в Берлин.

Киплангат привлече световното внимание на Световния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 20 г., където спечели титлата на 5000 метра с време 13:20.37, утвърждавайки се като един от най-обещаващите таланти на Кения.

Въпреки липсата на опит на по-дълги шосейни дистанции, той притежава доказана скорост на асфалт. Това бе потвърдено от победата му на 10 км в Ибиса (Испания) през 2023 г., където той финишира за 27:18, оглавявайки изцяло кенийски подиум.

Двадесет и две годишният атлет пристига в Берлин с надеждата да се реваншира за трудния сезон 2025. Той започна годината със седмо място на 5000 метра на Диамантената лига в Шанхай с време 13:09.90, изоставайки от етиопците Бериху Арегави, Кума Гирма и Мезгебу Симе, които заеха първите три места с времена под 13 минути.

Последва шесто място на 10 000 метра на Prefontaine Classic с резултат 26:50.00, а на Световния шампионат по лека атлетика в Токио не успя да завърши състезанието на 25 обиколки.

Киплангат завърши годината с пето място на шосейното бягане на 15 км в Неймеген с време 42:34, след Виктор Кипруто, Алекс Матата и танзаниеца Бенджамин Ратсим.

В Берлин го очаква сериозно изпитание, тъй като ще се изправи срещу етиопеца Берекет Нега, настоящия шампион на полумаратона в Рияд. Това гарантира, че дебютантът ще бъде хвърлен директно в елитната конкуренция.

При жените кенийката Вероника Лолео ще се опита да продължи инерцията си от силния сезон 2025. Тя записа победи на Lilac Bloomsday 12K (38:02), Boilermaker 15K (49:37) и полумаратона в Буенос Айрес (1:06:58), преди да завърши трета на полумаратона във Валенсия с време 1:05:46, след Агнес Нгетич и Фотйен Тесфай.

Лолео ще се състезава срещу етиопката Ликина Амебау, настоящата шампионка на полумаратона в Копенхаген, която пристига в отлична форма след второто си място на 10 км във Валенсия с време 29:29.

Състезанието в Берлин обещава напрегнат дебют за Киплангат и силна конкуренция както при мъжете, така и при жените.