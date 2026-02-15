Ланс отново е лидер след разгромна победа

Отборът на Ланс поведе колоната във френската Лига 1 след успех като гост с 5:0 над новака Париж ФК. Парижани от своя страна останаха непосредствено над зоната на изпадащите, но със стабилен аванс от осем точки пред 16-ия Оксер. “Жълто-червените” получиха страхотна възможност, след като 24 часа по-рано шампионът Пари Сен Жермен се провали в гостуването си на Рен и загуби с 1:3, а момчетата на Пер Саж приеха подаръка с отворени обятия.
Също така Ланс бе улеснен и от равенството 2:2 на Марсилия по-рано през деня в домакинството ѝ на Страсбург, което означава, че дори при внезапен срив в следващите месеци лидерите в класирането е много вероятно да останат в челната четворка и да се завърнат през следващия сезон в Шампионската лига.
Друг от отборите, борещи се за европейски излаз, Лил също направи грешна стъпка и стигна само до 1:1 у дома срещу Брест.
Така Ланс се оказа единственият отбор, който стигна до победа в рамките на вече отминалия турнирен ден. Головете за убедителния успех отбелязаха Уесли Саид (24’, 38’) до почивката, а през второто полувреме се разписаха още Флориан Товен (58’) след точно изпълнена дузпа, както и Раян Фофана (90’, 90’+5’).
В следващия кръг Ланс ще приеме Монако, който най-накрая се върна на победния път, докато Париж ФК ще приеме Тулуза. И двата мача са на 21-ви февруари (събота).