Ланс отново е лидер след разгромна победа

Отборът на Ланс поведе колоната във френската Лига 1 след успех като гост с 5:0 над новака Париж ФК. Парижани от своя страна останаха непосредствено над зоната на изпадащите, но със стабилен аванс от осем точки пред 16-ия Оксер. “Жълто-червените” получиха страхотна възможност, след като 24 часа по-рано шампионът Пари Сен Жермен се провали в гостуването си на Рен и загуби с 1:3, а момчетата на Пер Саж приеха подаръка с отворени обятия.

Рен спря устрема на ПСЖ

Също така Ланс бе улеснен и от равенството 2:2 на Марсилия по-рано през деня в домакинството ѝ на Страсбург, което означава, че дори при внезапен срив в следващите месеци лидерите в класирането е много вероятно да останат в челната четворка и да се завърнат през следващия сезон в Шампионската лига.

Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

Друг от отборите, борещи се за европейски излаз, Лил също направи грешна стъпка и стигна само до 1:1 у дома срещу Брест.

Лил и Брест разделиха точките

Така Ланс се оказа единственият отбор, който стигна до победа в рамките на вече отминалия турнирен ден. Головете за убедителния успех отбелязаха Уесли Саид (24’, 38’) до почивката, а през второто полувреме се разписаха още Флориан Товен (58’) след точно изпълнена дузпа, както и Раян Фофана (90’, 90’+5’).

𝑨𝒎𝒐𝒖𝒓, 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒕 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒆́ ❤️💛



Dans une enceinte qui a pris des allures de mini-Bollaert, les Sang et Or ont assuré le spectacle pour s'imposer dans la capitale et s'adjuger ainsi un 4⃣e succès de rang en @Ligue1 ! 👏@ParisFC 0⃣-5⃣ RC Lens#PFCRCL pic.twitter.com/RKgKgnKfi8 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 14, 2026

В следващия кръг Ланс ще приеме Монако, който най-накрая се върна на победния път, докато Париж ФК ще приеме Тулуза. И двата мача са на 21-ви февруари (събота).