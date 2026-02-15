Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Париж ФК
  Ланс отново е лидер след разгромна победа

Ланс отново е лидер след разгромна победа

  • 15 фев 2026 | 00:16
  • 765
  • 0
Ланс отново е лидер след разгромна победа

Отборът на Ланс поведе колоната във френската Лига 1 след успех като гост с 5:0 над новака Париж ФК. Парижани от своя страна останаха непосредствено над зоната на изпадащите, но със стабилен аванс от осем точки пред 16-ия Оксер. “Жълто-червените” получиха страхотна възможност, след като 24 часа по-рано шампионът Пари Сен Жермен се провали в гостуването си на Рен и загуби с 1:3, а момчетата на Пер Саж приеха подаръка с отворени обятия.

Рен спря устрема на ПСЖ
Рен спря устрема на ПСЖ

Също така Ланс бе улеснен и от равенството 2:2 на Марсилия по-рано през деня в домакинството ѝ на Страсбург, което означава, че дори при внезапен срив в следващите месеци лидерите в класирането е много вероятно да останат в челната четворка и да се завърнат през следващия сезон в Шампионската лига.

Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време
Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

Друг от отборите, борещи се за европейски излаз, Лил също направи грешна стъпка и стигна само до 1:1 у дома срещу Брест.

Лил и Брест разделиха точките
Лил и Брест разделиха точките

Така Ланс се оказа единственият отбор, който стигна до победа в рамките на вече отминалия турнирен ден. Головете за убедителния успех отбелязаха Уесли Саид (24’, 38’) до почивката, а през второто полувреме се разписаха още Флориан Товен (58’) след точно изпълнена дузпа, както и Раян Фофана (90’, 90’+5’).

В следващия кръг Ланс ще приеме Монако, който най-накрая се върна на победния път, докато Париж ФК ще приеме Тулуза. И двата мача са на 21-ви февруари (събота).

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

