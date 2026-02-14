Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лил
  3. Лил и Брест разделиха точките

Лил и Брест разделиха точките

  • 14 фев 2026 | 22:04
  • 168
  • 0
Лил и Брест разделиха точките

Отборите на Лил и Брест направиха равенство 1:1 в среща от 22-рия кръг на френската Лига 1. “Песовете” пропуснаха изгодна възможност да се доближат на четири точки от четвъртия Марсилия, като застрашиха и петото си място след успеха на Рен срещу шампиона Пари Сен Жермен с 3:1 вчера вечерта. Брест от своя страна остана в “златната среда” на класирането с цели 13 точки над “опасната зона” и с изоставане на 7 пункта от местата, даващи квоти за европейските клубни турнири през следващия сезон.

И двете попадения паднаха след почивката. Гостите объркаха сметките на съперника си след около час игра. В 58-ата минута Реми Ласкари достигна до подаване от Людовик Айорк на границата на наказателното поле и веднага отправи удар от движение, насочен в долния десен ъгъл. Стражът на “песовете” Берке Йозер не успя да се ориентира и топката се оплете в мрежата на вратата му.

Домакините стигнаха до изравняването в средата на полувремето. Феликс Корея намери Гаетан Перен, който остана непокрит в пеналтерията и се разписа за крайното 1:1.

Следващата седмица ще бъде особено натоварена за Лил, тъй като отборът ще изиграе два мача от най-високо ниво. Първо, на 19-и февруари (четвъртък) предстои първият плейоф от Лига Европа срещу сръбския шампион Цървена звезда, а след това на 22-ри февруари (неделя) е гостуването на Анже от Лига 1. Брест от своя страна няма ангажименти в европейските клубни турнири, но ще има не по-малко лека програма заради гостуването си на Марсилия на 20-и февруари (петък).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

  • 14 фев 2026 | 21:35
  • 808
  • 0
Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

  • 14 фев 2026 | 21:33
  • 458
  • 0
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1346
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1895
  • 2
Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

  • 14 фев 2026 | 21:00
  • 442
  • 0
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3123
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 88607
  • 677
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 33032
  • 26
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 7855
  • 21
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3123
  • 3
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1346
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1895
  • 2