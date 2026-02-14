Лил и Брест разделиха точките

Отборите на Лил и Брест направиха равенство 1:1 в среща от 22-рия кръг на френската Лига 1. “Песовете” пропуснаха изгодна възможност да се доближат на четири точки от четвъртия Марсилия, като застрашиха и петото си място след успеха на Рен срещу шампиона Пари Сен Жермен с 3:1 вчера вечерта. Брест от своя страна остана в “златната среда” на класирането с цели 13 точки над “опасната зона” и с изоставане на 7 пункта от местата, даващи квоти за европейските клубни турнири през следващия сезон.

И двете попадения паднаха след почивката. Гостите объркаха сметките на съперника си след около час игра. В 58-ата минута Реми Ласкари достигна до подаване от Людовик Айорк на границата на наказателното поле и веднага отправи удар от движение, насочен в долния десен ъгъл. Стражът на “песовете” Берке Йозер не успя да се ориентира и топката се оплете в мрежата на вратата му.

Домакините стигнаха до изравняването в средата на полувремето. Феликс Корея намери Гаетан Перен, който остана непокрит в пеналтерията и се разписа за крайното 1:1.

Следващата седмица ще бъде особено натоварена за Лил, тъй като отборът ще изиграе два мача от най-високо ниво. Първо, на 19-и февруари (четвъртък) предстои първият плейоф от Лига Европа срещу сръбския шампион Цървена звезда, а след това на 22-ри февруари (неделя) е гостуването на Анже от Лига 1. Брест от своя страна няма ангажименти в европейските клубни турнири, но ще има не по-малко лека програма заради гостуването си на Марсилия на 20-и февруари (петък).