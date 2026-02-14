Антонио Феликс да Коща спечели второто състезание в Джеда

Пилотът на Ягуар във Формула Е, Антонио Феликс да Коща, демонстрира отлична стратегия и спечели второто състезание от E-Prix в Джеда, докато фаворитите от Порше записаха труден край на състезателния уикенд.

В хода на състезанието Да Коща се движеше близо до лидерите в началната фаза на надпреварата и активира първия си атакуващ режим в точния момент, като това му помогна да сложи край на дългата си суша без победи, започнала в E-Prix в Портланд през 2024 година

Паскал Верлайн спечели в Джеда и поведе във Формула Е

Себастиен Буеми от Енвижън осигури двойна победа за задвижваните от Ягуар болиди, а Оливър Роуланд от Нисан направи впечатляващо завръщане след катастрофалния си петък, за да допълни подиума.

При липсата на задължително спиране в бокса в съботното състезание, лидерите умишлено контролираха темпото в първите осем обиколки. Пилоти като Едуардо Мортара, Себастиен Буеми и Роуланд си разменяха челната позиция, като Да Коща също беше част от битката на върха.

DAC is BACK indeed! 😎🏁



What a win for @AFelixdaCosta in Jeddah 👏#JeddahEPrix pic.twitter.com/E4ayOMArlz — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2026

Около деветата от общо 30 обиколки Мортара вдигна темпото, изкачвайки се бързо от пето място, за да поведе след изпреварване от външната страна на Роуланд. Другите пилоти обаче реагираха бързо, като Роуланд и Буеми също имаха своите моменти начело, докато продължаваха да се борят за позиции с Мортара.

Въпреки че да Коща изостана леко по средата на състезанието, той разполагаше с най-много енергия в сравнение с преките си конкуренти. Това се оказа решаващо, когато активира своя първи атакуващ режим в 18 обиколка – няколко кръга след Роуланд.

С допълнителните 50 kW мощност, да Коща се устреми напред и поведе в 21 обиколка. Повтаряйки печелившата стратегия на Паскал Верлайн от петък, португалецът натрупа преднина от 3,5 секунди, преди допълнителната мощност да се изчерпи.

It's a clean getaway in Jeddah as we go racing! 🟢#JeddahEPrix pic.twitter.com/a3XbEsD7A0 — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2026

Буеми и Мортара изчакаха по-дълго, преди да активират своята допълнителна мощност, като първоначално избраха само две минути от осемминутния си лимит. Въпреки че и двамата бързо си проправиха път напред във финалните етапи след втория си атакуващ режим и Буеми се върна на второ място, Да Коща имаше достатъчно аванс, за да си осигури 13-ата победа в кариерата си. Буеми, който беше най-агресивен с разхода на енергия в началото, беше подложен на натиск от Роуланд в последната обиколка, но удържа втората позиция, за да си осигури първи подиум за сезон 2025-26.

Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен

Действащият шампион Роуланд подсили шансовете си за титлата с премерено каране до третото място, докато фаворитът преди състезанието Мортара успя да стигне едва до четвърта позиция с болида на Махиндра – решението му да използва само две минути атакуващ режим в началото го остави с твърде голяма дистанция за наваксване по-късно.

Дан Тиктъм направи солидно състезание и завърши пети, след като в един момент се движеше втори, докато беше с атакуващ режим. Неговият съотборник Пепе Марти завърши силната надпревара за Купра на шесто място, но всичко можеше да приключи зле за отбора под американски флаг, след като Тиктъм и Марти се сблъскаха в предпоследната обиколка в битка за петата позиция.

Формула Е добави още две нощни състезания към графика си за 2026 година

Мич Еванс от Ягуар зае седмото място, а проблемите на Порше от квалификацията се пренесоха и в състезанието, като Верлайн успя да се класира едва осми. Жан-Ерик Верн от Ситроен и Тейлър Барнард от DS Пенске допълниха зоната на точките.

Съотборникът на Верн, Ник Касиди, имаше трудно състезание, стартирайки от осма позиция, като новозеландецът записа второто си състезание без точки в последните пет старта.

Следвай ни:

Снимки: Imago