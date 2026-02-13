Паскал Верлайн спечели в Джеда и поведе във Формула Е

Пилотът на Порше Паскал Верлайн оглави класирането във Формула Е след убедително представяне в първото състезание от уикенда за е-При на Джеда, четвърти кръг за сезона. С този успех впечатляващият старт на сезона 2025-26 за Порше продължава.

Въпреки че Верлайн вече имаше силна позиция в първата третина от надпреварата, решаващи за победата му се оказаха моментът на неговия бокс за дозареждане на батерията и впечатляващата му скорост при използването на атакуващия режим.

Германският пилот натрупа преднина от 7,5 секунди, преди мощността от 600kW да се изчерпи, което му позволи да премине спокойно през финалната линия и да си осигури комфортна победа в Саудитска Арабия. Подиумът беше допълнен от стартиралия от полпозишън Едоардо Мортара (Махиндра) и Мич Еванс (Ягуар).

На старта проблеми имаше Ник де Врийс с Махиндра, който не успя да тръгне и се наложи да бъде върнат в питлейна.

Когато състезанието най-накрая започна, съотборникът на де Врийс, Мортара, допусна сериозно блокиране на гумите на спирането за първия завой, което позволи на стартиралия до него от първа редица Максимилиан Гюнтер да поведе. Норман Нато с Нисан се нареди втори, пред другия пилот на DS Пенске Тейлър Барнард, а Верлайн и борещият се да се върне в челното Мортара оформиха челната петица.

Преди да настъпят нови размествания в челото, беше активирана виртуална кола за сигурност, след като Пепе Марти избута Зейн Малоуни в стената на седми завой, оставяйки болида на Лола Ямаха Абт.

Гюнтер направи перфектен рестарт при подновяването на състезанието в четвъртата обиколка, но два тура по-късно Нато успя да го изпревари и да поведе. По-назад в колоната, Верлайн напредваше, като изпревари Барнард при рестарта, преди да отнеме втората позиция от Гюнтер в 14-ата обиколка.

В следващия тур Нато доброволно направи път на Верлайн, но Гюнтер беше този, който водеше – благодарение на ранно активиране на атакуващия режим – когато пилотите започнаха да влизат в бокса за задължителното си дозареждане.

От водещата група Верлайн беше първият, който влезе в бокса в 18 обиколка, а Гюнтер, Нато и Мортара го последваха обиколка по-късно. Първоначално Гюнтер запази лидерството си след спиранията в бокса, но Верлайн безпроблемно изпревари своя сънародник, благодарение на атакуващия режим, за да го задмине в 20 обиколка.

След това пилотът на Порше се откъсна от останалите, изграждайки преднина от над седем секунди 10 обиколки преди края. Това означаваше, че когато Мортара започна своята атака след късно активиране на допълнителната мощност, Верлайн вече разполагаше с комфортен аванс начело.

Въпреки че германецът трябваше агресивно да пести енергия, за да стигне до финала, той все пак пресече карирания флаг с комфортна разлика от 2,6 секунди, като осигури първата победа за Порше във Формула Е след Маями през 2025.

Мортара финишира втори и върна Махиндра на подиума, а Еванс направи скок от 12-о място на старта до солидно трето място за Ягуар на финала.

Нико Мюлер завърши силния ден за Порше на четвърта позиция, а Антонио Феликс да Коща от Ягуар и звездата на Ситроен Ник Касиди се възползваха от късно активирани атакуващ режим, за да финишират съответно пети и шести.

