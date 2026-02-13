Киву се изказа ласкаво за Спалети и отправи любопитно пожелание към Маркюс Тюрам

Треньорът на Интер Милано Кристиан Киву настоява, че футболистите му няма как да да си позволят страхът да им повлияе при опитите на съперниците им в Серия А да ги свалят от върха на класирането.

Домакинството на Ювентус в събота предоставя шанс на "нерадзурите" да увеличат преднината си пред втория Милан на 11 точки, който обаче ще има два мача по-малко. Интер не е губил домакински мач от дербито с Милан през ноември и е спечелил 34 от последните 36 възможни точки.

🚨🎙️ Cristian Chivu on Nicolò Barella & Hakan Çalhanoğlu’s conditions:



“They have been training since Monday and they haven’t had any problems. Therefore both of them are available.” 🇮🇹🇹🇷 @Inter_TV pic.twitter.com/v2UATtozqa — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 13, 2026

"Остават 14 мача и много отбори все още са в борбата. Има много работа и точки за печелене", казва румънският треньор. "Интер - Ювентус? Това е следващият мач. Знам, че очакванията са големи, но аз вярвам на отбора. Няма място за страх, можем само да се подобряваме. Ние сме по средата на маратона, но има още много мачове, а ние сме амбициозни да стигнем до края. Не сме перфектни", призна Киву.

"Никога не съм усещал тежестта на съперничеството. Винаги съм гледал на мачовете срещу Юве или Милан, с цялото ми уважение, като на мач срещу Асколи. Винаги съм се опитвал да дам най-доброто от себе си, въпреки че разбирам, че за феновете тези срещи са специални. Единствената разлика е, че може би такъв сблъсък ти дава повече стимул и мотивация, но ключът е винаги да влагаш същата сила срещу всеки съперник. Нека не забравяме обаче, че това е глобален, а не само национален мач. Подходът ще бъде важен, особено срещу доминиращ, хибриден отбор, който има скорост, вертикалност и разполага с различни начини да те нарани още от самото начало", продължи той.

🎙️ Cristian Chivu on facing Luciano Spaletti:



“He has improved even more, he has a very clear identity and makes his teams play well. I spent time with him even when I wasn’t a manager. He has a lot to say in football, he’s a role model to follow for a young manager.” @Inter_TV pic.twitter.com/vfMq2o4poo — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 13, 2026

Относно състава обаче, Киву както обикновено не разкри нищо, особено след като двама титуляри току-що се завърнаха в групата и остават под въпрос за утре: „Николо Барела и Чалханоолу тренират от вторник, оттогава не са имали проблеми и са на разположение“, каза лаконично той.

Киву не спести похвалите си за Лучано Спалети, под чието ръководство румънецът игра в Рома: „Те (Ювентус) се подобриха с пристигането на Лучано, който им придаде идентичност за кратко време. Виждат се идеите на треньора, виждат се израснали играчи, които затрудняват всеки. Спалети беше добър още по мое време като футболист и е такъв и сега, дори се е подобрил. Винаги съм прекарвал време с него в разговори за футбол, чували сме се често през годините. Всички трябва да го приемаме за пример и модел за подражание“.

#Chivu sugli arbitri: "Da anni si parla sempre delle stesse cose, con Var e senza Var. Voglio vedere un allenatore venire in conferenza a dire 'ho avuto un episodio a favore, chiedo scusa'. Non credo che sia colpa degli arbitri se l'Italia non va al Mondiale da 2 edizioni…” pic.twitter.com/pU7vTIjc23 — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 13, 2026

Неговият колега от „бианконерите“ обаче не говори преди "Дерби д'Италия", което не изненада особено Киву: „И аз бих искал днес Лаутаро да говори вместо мен, така щяхме да изравним избора на Юве да изпрати Локатели на пресконференцията... За един треньор е трудно да говори на всеки три дни, така че с удоволствие бих подкрепил решението на Ювентус...“.

Треньорът на Интер не пожела да влезе в полемиките относно съдийството в Италия: "Мечтая да видя треньор, който, когато има отсъждане в негова полза, го признава и се извинява, а вместо това всички се оплакват само когато са ощетени. Проблемът на италианския футбол не са съдиите. Ако „адзурите“ не се класират за Световно първенство два поредни пъти, вината не е на съдиите".

Chivu: "Marcus Thuram deve ridere con il fratellino perché lo ama e gli vuole bene. E' una partita di calcio, non puoi far finta di niente solo per la rivalità. Marcus è solare, io lo preferisco così. Magari aggiunge qualcosina sotto porta come cattiveria, gli chiedo di essere un… pic.twitter.com/QI5i5odTJN — Daniele Mari (@marifcinter) February 13, 2026

Що се отнася да братята Тюрам, които ще се срещнат утре, Киву отговори: „Не се страхувам от освирквания и не виждам призраци, гледам само какво правят моите играчи. Избран съм, за да намирам решения, а не да се оплаквам. На Маркюс пък ще кажа да продължава да се смее с братчето си, защото го обича. Не може да се очаква от него да се преструва заради съперничеството на терена, а и аз го предпочитам такъв... Ако не друго, ще го помоля да бъде по-голям егоист пред гола, защото е алтруист с главно „А“ и мисли твърде много за другите. Поставям се на мястото на Лилиан (б.ред. - бащата на Маркюс и Кефрен Тюрам), един от най-великите защитници в света – историята на неговите момчета също е прекрасна",

В контекста на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Киву също похвали италианската олимпийска шампионка Федерика Бриньоне, като освен това се изказа ласкаво и за Линдзи Вон.