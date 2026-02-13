Бастони: Не сме обсебени от Ювентус

Защитникът на Интер Алесандро Бастони заяви, че Интер не е обсебен от идеята да победи Ювентус. Утре двата отбора излизат един срещу друг в дербито на кръга в Серия А. “Нерадзурите” нямат победа над Юве, Милан или Наполи в последните си 14 мача, но според Бастони в отбора не усещат допълнително напрежение от това.
“Мислим, че моментът е дошъл, но това не е някаква мания, защото би се превърнало в контра-продуктивно. Трябва да помним, че това е просто един мач, да останем спокойни и да се опитаме да спечелим срещу директен конкурент. Имахме една седмица да се подготвяме. Знаем какво означава Интер-Ювентус за света на футбола, но сме обсебени от този мач”, заяви Бастони.
Част от играчите на Интер бяха титуляри за Италия, докато Лучано Спалети беше селекционер. “Той ни тренира. Вероятно е предимство за него, защото познава качествата ни. Той може да ни създаде проблеми, но ние сме домакини, ще играем пред нашите фенове и искаме да се представим на ниво”, коментира защитникът.
“Йълдъз е много силен, но Ювентус не е само Йълдъз. Вижте колко важен е Маккени за този отбор. Освен това, балансът, който Локатели създава дава и тяхната защита. Ние намерихме баланс. Вероятно не е красиво, но е ефективно”, допълни Бастони.
Снимки: Imago