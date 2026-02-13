Бастони: Не сме обсебени от Ювентус

Защитникът на Интер Алесандро Бастони заяви, че Интер не е обсебен от идеята да победи Ювентус. Утре двата отбора излизат един срещу друг в дербито на кръга в Серия А. “Нерадзурите” нямат победа над Юве, Милан или Наполи в последните си 14 мача, но според Бастони в отбора не усещат допълнително напрежение от това.

“Мислим, че моментът е дошъл, но това не е някаква мания, защото би се превърнало в контра-продуктивно. Трябва да помним, че това е просто един мач, да останем спокойни и да се опитаме да спечелим срещу директен конкурент. Имахме една седмица да се подготвяме. Знаем какво означава Интер-Ювентус за света на футбола, но сме обсебени от този мач”, заяви Бастони.

🚨🗣 Bastoni: "It’s time for us to win a direct clash. but we can't let it become an obsession." pic.twitter.com/akYctVewOx — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) February 13, 2026

Част от играчите на Интер бяха титуляри за Италия, докато Лучано Спалети беше селекционер. “Той ни тренира. Вероятно е предимство за него, защото познава качествата ни. Той може да ни създаде проблеми, но ние сме домакини, ще играем пред нашите фенове и искаме да се представим на ниво”, коментира защитникът.

“Йълдъз е много силен, но Ювентус не е само Йълдъз. Вижте колко важен е Маккени за този отбор. Освен това, балансът, който Локатели създава дава и тяхната защита. Ние намерихме баланс. Вероятно не е красиво, но е ефективно”, допълни Бастони.

Снимки: Imago