Икарди след хеттрика си: Показахме, че сме готови за Ювентус

Нападателят Мауро Икарди отправи предупреждение към Ювентус, след като отбеляза хеттрик при убедителната победа на Галатасарай с 5:1 над Еюпспор в турската СуперЛига.

Бившият нападател на Интер увеличи общия си брой голове до 47 в местното първенство, а след мача Икарди насочи вниманието си към предстоящия сблъсък в Шампионската лига с Ювентус. „Целта на отбора е да печели. Доволен съм от головете си, но моята работа е да вкарвам. Започнахме добре, приехме противника сериозно и направихме това, което искахме. Показахме, че сме готови за Ювентус. Като нападател винаги искаш да чупиш рекорди. За мен е чест да вкарвам за този клуб. Любовта на феновете е невероятна, те пишат песни за нас и ние се опитваме да им се отплатим. Имах четири фантастични години тук и съм много щастлив“, коментира аржентинецът.

Галатасарай посреща Ювентус в Истанбул във вторник вечер в първи мач от плейофите на Шампионската лига. Реваншът ще се проведе седмица по-късно в Торино.

Снимки: Imago