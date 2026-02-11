Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Добри новини за Киву, кадровите проблеми намаляват

Добри новини за Киву, кадровите проблеми намаляват

  • 11 фев 2026 | 19:22
  • 566
  • 0
Добри новини за Киву, кадровите проблеми намаляват

Тази седмица донесе добри новини на треньора на Интер Кристиан Киву. Няколко дни преди дербито с Ювентус Дензъл Дъмфрис поднови тренировки. Той участва в част от днешното занимание.

Нидерландецът не е играл от 9 ноември, когато получи контузия в глезена и това наложи операция. Той пропусна последните 13 мача на "нерадзурите" в Серия А. Все още не е ясно дали Киву ще го включи в групата за дербито с Ювентус, но е малко вероятно да заложи на него като титуляр.

По-рано през седмицата тренировки подновиха и Николо Барела и Хакан Чалханоолу. Турският национал бе извън терените от 11 януари, а италианският халф от 28 януари. Според италианските медии шансовете на Чалханоолу да е сред титулярите за мача с Юве са малко по-големи от тези на Барела.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

  • 11 фев 2026 | 15:22
  • 644
  • 0
Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 1152
  • 0
Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

  • 11 фев 2026 | 14:57
  • 2853
  • 4
Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

  • 11 фев 2026 | 14:39
  • 2295
  • 2
Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 3832
  • 0
Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

  • 11 фев 2026 | 14:02
  • 2065
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 122419
  • 651
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 89011
  • 87
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 5194
  • 9
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 7059
  • 3
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 16056
  • 5
Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 489
  • 0