Добри новини за Киву, кадровите проблеми намаляват

Тази седмица донесе добри новини на треньора на Интер Кристиан Киву. Няколко дни преди дербито с Ювентус Дензъл Дъмфрис поднови тренировки. Той участва в част от днешното занимание.

Нидерландецът не е играл от 9 ноември, когато получи контузия в глезена и това наложи операция. Той пропусна последните 13 мача на "нерадзурите" в Серия А. Все още не е ясно дали Киву ще го включи в групата за дербито с Ювентус, но е малко вероятно да заложи на него като титуляр.

🚨Un momento che sembrava non dover arrivare mai: Denzel Dumfries ha ricominciato ad allenarsi con la squadra ⚫️🔵🇳🇱 pic.twitter.com/B0zcJscS16 — Daniele Mari (@marifcinter) February 11, 2026

По-рано през седмицата тренировки подновиха и Николо Барела и Хакан Чалханоолу. Турският национал бе извън терените от 11 януари, а италианският халф от 28 януари. Според италианските медии шансовете на Чалханоолу да е сред титулярите за мача с Юве са малко по-големи от тези на Барела.