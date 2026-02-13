Ювентус изненадва с любопитен ход преди дербито с Интер

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети няма да се яви на днешната пресконференция на тима преди утрешното дерби с Интер, съобщава местната преса. Вместо него пред медиите ще застане капитана на тима Мануел Локатели. Това е решение на клуба и част от нова комуникационна стратегия, чиято цел е да бъде дадена възможност на наставника на “бианконерите” да се съсредоточи изцяло върху подготовката за предстоящия сблъсък и един от най-важните мачове на тима за сезона. Този ход трябва да подчертае също така голямото доверие към Локатели, който носи капитанската лента на Ювентус и се ползва с все по-голямо доверие в клуба. Той ще трябва да очертае основните настроения в клуба и ситуацията в съблекалнята, но без да издава част от стратегията на треньорското ръководство за дербито с “нерадзурите”.

Снимки: Gettyimages