Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус изненадва с любопитен ход преди дербито с Интер

Ювентус изненадва с любопитен ход преди дербито с Интер

  • 13 фев 2026 | 12:27
  • 500
  • 2
Ювентус изненадва с любопитен ход преди дербито с Интер

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети няма да се яви на днешната пресконференция на тима преди утрешното дерби с Интер, съобщава местната преса. Вместо него пред медиите ще застане капитана на тима Мануел Локатели. Това е решение на клуба и част от нова комуникационна стратегия, чиято цел е да бъде дадена възможност на наставника на “бианконерите” да се съсредоточи изцяло върху подготовката за предстоящия сблъсък и един от най-важните мачове на тима за сезона. Този ход трябва да подчертае също така голямото доверие към Локатели, който носи капитанската лента на Ювентус и се ползва с все по-голямо доверие в клуба. Той ще трябва да очертае основните настроения в клуба и ситуацията в съблекалнята, но без да издава част от стратегията на треньорското ръководство за дербито с “нерадзурите”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 15646
  • 34
ПСЖ гостува на съперник в криза

ПСЖ гостува на съперник в криза

  • 13 фев 2026 | 06:45
  • 954
  • 0
Челси атакува осминафиналите в турнира за ФА Къп

Челси атакува осминафиналите в турнира за ФА Къп

  • 13 фев 2026 | 06:30
  • 1463
  • 1
Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан

Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан

  • 13 фев 2026 | 06:15
  • 2206
  • 0
Ханзи Флик претърпя най-тежката си загуба начело на Барса

Ханзи Флик претърпя най-тежката си загуба начело на Барса

  • 13 фев 2026 | 05:44
  • 5282
  • 6
Монако ще плати солена глоба заради треньора си

Монако ще плати солена глоба заради треньора си

  • 13 фев 2026 | 05:31
  • 2611
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 15646
  • 34
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 9895
  • 14
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 14383
  • 5
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 6339
  • 12
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 5531
  • 1
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 36805
  • 26