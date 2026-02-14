Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  Тунчев: Желанието за победа беше ключово

Тунчев: Желанието за победа беше ключово

  • 14 фев 2026 | 19:20
Наставникът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев поздрави своите футболисти за проявения характер при успеха с 2:1 над Славия.

„Желанието на отбора беше ключово. Това ни донесе този успех. Момчетата не се предадоха в нито един момент. На моменти се разпокъсахме, но се радвам, че взехме тези три точки. Явно идва някакво успокоение в отбора, че повеждаме и нещата се движат в правилната посока. Намаляваме темпото и подценяваме ситуации. Първите мачове са доста трудни. Треньорите подхождаме нервно, защото искаме някои ситуации да бъдат отиграни по друг начин. Поздравявам момчетата. Играхме тежък мач във Враца за Купата. Днес тези, които влязоха, внесоха свежест. Ще опитаме и в двете надпревари да даваме максимума. Чакаме с нетърпение жребия за Купата в сряда. В първенството ни очакват трудни мачове“.

