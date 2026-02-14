Карагарен: Заслужена победа, но може би треньорът ще ни дърпа ушите

Крилото на Арда (Кърджали) Бирсент Карагарен заяви, че победата с 2:1 срещу Славия е заслужена, но отчете, че отново се е получило отпускане в редиците на тима. Бившият национал, който донесе трите точки с гол в 88-ата минута, изрази предположение, че наставникът Александър Тунчев може да дърпа ушите на своите момчета, въпреки успеха.

Късен гол смълча Славия в Кърджали

"Със сигурност заслужавахме повече победата, играхме по-добре от Славия, особено в началото, с времето те изравниха играта. Най-радващото е, че спечелихме. Беше много важно, бяха много важни тези три точки на нашия стадион. И ние се чудим защо идва спад в играта, след като поведем. Явно се успокояваме, темпото на игра ни спада, не знам. Може би сега треньорът ще ни дърпа ушите, но днес спечелихме и може би ще олекне малко.

Опитът в нашия отбор е по-голям, това също изигра роля в двубоя, в крайна сметка ние спечелихме. Всеки се бори за мястото си, на никой не му дават ей така да влезе да играе без да тренира. Никой не се сърди, всеки се раздава за отбора. Избирам празника на любовта пред този на виното", каза футболистът на Арда.