Арда 1:0 Славия

Отборите на Арда (Кърджали) и Славия играят при резултатл 1:0 в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира е ръководена от Мариян Гребенчарски. Андре Шиняшики (16) беше точен за домакините.

И двата тима не стартираха успешно втория полусезон в първенството. Кърджалийци заемат десето място с 24 точки, като отстъпиха на ЦСКА с 1:3 при рестарта на шампионата. След това обаче се наложиха с 3:2 над Ботев (Враца) за Sesame Купа на България.

В същото време Славия е седми с четири точки повече. "Белите" допуснаха поражение с 0:2 от Локомотив (Пловдив) у дома.

Двубоят започна с неточен шут на Балов в 7-ата минута. Арда отговори седем минути по-късно с удар на Серкан Юсеин. Изстрелът му беше доста коварен, тъй като топката тупна пред стража на Славия, но Нтумба се справи.

В 16-ата минута обаче Славия капитулира. Далечен изстрел на Светослав Ковачев затрудни Леви Нтумба, който парира първия шут, но при добавката от близко разстояние Андре Шиняшики не сбърка.

Стартови състави:

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 10. Светослав Ковачев, 11. Андре Шиняшики, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 30. Уилсон Самаке, 35. Димитър Велковски, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа;

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 24. Лазар Марин, 6. Лука Иванов, 4. Никола Савич, 87. Диего Фераресо, 11. Мохамед Досо, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш;