Здрава битка в Кърджали!

Отборът на Арда (Кърджали) приема Славия в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 17:15 часа и ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.

И двата тима не стартираха успешно втория полусезон в първенството. Кърджалийци заемат десето място с 24 точки, като отстъпиха на ЦСКА с 1:3 при рестарта на шампионата. След това обаче се наложиха с 3:2 над Ботев (Враца) за Sesame Купа на България.

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

В същото време Славия е седми с четири точки повече. "Белите" допуснаха поражение с 0:2 от Локомотив (Пловдив) у дома.

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

В състава на Александър Тунчев се завръщат Светослав Ковачев и Давид Акинтола. Двамата изтърпяха наказанията през седмицата. Аут за двубоя днес е Густаво Каскардо, който получи пети жълт картон срещу Ботев. Георги Николов е с дълготрайна контузия.

За Славия извън групата останаха Георги Петков, Жордан Варела и Кристиян Стоянов.