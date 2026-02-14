Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Здрава битка в Кърджали!

Здрава битка в Кърджали!

  • 14 фев 2026 | 09:32
  • 188
  • 0
Здрава битка в Кърджали!

Отборът на Арда (Кърджали) приема Славия в двубой от 21-ия кръг на efbet Лига. Срещата стартира в 17:15 часа и ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.

И двата тима не стартираха успешно втория полусезон в първенството. Кърджалийци заемат десето място с 24 точки, като отстъпиха на ЦСКА с 1:3 при рестарта на шампионата. След това обаче се наложиха с 3:2 над Ботев (Враца) за Sesame Купа на България.

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

В същото време Славия е седми с четири точки повече. "Белите" допуснаха поражение с 0:2 от Локомотив (Пловдив) у дома. 

Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море
Локо (Пд) не прости на хлапетата на Ратко и се залепи зад ЦСКА и Черно море

В състава на Александър Тунчев се завръщат Светослав Ковачев и Давид Акинтола. Двамата изтърпяха наказанията през седмицата. Аут за двубоя днес е Густаво Каскардо, който получи пети жълт картон срещу Ботев. Георги Николов е с дълготрайна контузия. 

За Славия извън групата останаха Георги Петков, Жордан Варела и Кристиян Стоянов. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски с три варианта за нов бранител

Левски с три варианта за нов бранител

  • 14 фев 2026 | 09:19
  • 2082
  • 1
ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

  • 14 фев 2026 | 07:44
  • 5331
  • 34
Селекционерът на Естония: България е троянски кон в групата ни

Селекционерът на Естония: България е троянски кон в групата ни

  • 14 фев 2026 | 02:02
  • 1630
  • 2
Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

  • 13 фев 2026 | 23:39
  • 22756
  • 30
България няма да може да импровизира: играта с ръка ще се тълкува като в Испания и Англия

България няма да може да импровизира: играта с ръка ще се тълкува като в Испания и Англия

  • 13 фев 2026 | 20:55
  • 11627
  • 8
Янтра (Полски Тръмбеш) обърна дубъла на Етър

Янтра (Полски Тръмбеш) обърна дубъла на Етър

  • 13 фев 2026 | 20:53
  • 1125
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

  • 14 фев 2026 | 07:44
  • 5331
  • 34
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 7532
  • 3
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 3270
  • 0
Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

  • 14 фев 2026 | 07:30
  • 1795
  • 2
Баско предизвикателство за Реал Мадрид

Баско предизвикателство за Реал Мадрид

  • 14 фев 2026 | 08:00
  • 2079
  • 2
Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

  • 13 фев 2026 | 23:39
  • 22756
  • 30