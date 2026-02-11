Николай Кънчев за проведената подготовка, селекцията и целите пред Бенковски

На 14 февруари от 14:00 часа, Бенковски (Исперих) ще започне пролетния полусезон с полуфиналния двубой на Североизточна България от турнира Аматьорската лига срещу гостуващия му Черноморец (Балчик).

Треньорът Николай Кънчев коментира пред сайта на клуба готовността и намеренията на Бенковски за предстоящите изпитания и в Североизточната Трета лига.

„Изключително съм доволен от проведената подготовка. Благодаря на всички футболисти за положеното старание по време на тренировките и контролите. Изиграхме полезни проверки, в които опитваме да се подобряваме. Разбира се, има още върху какво да работим – създаваме много положения, но трябва да подобрим реализацията. Хубавото обаче е, че създаваме ситуации. Смятам, че с привличането на новите попълнения ще станем още по-силни през пролетта. Според мен много малко отбори от Трета лига могат да се похвалят с толкова футболисти, играли професионален футбол. И то на сравнително малка възраст. Има конкуренция в състава, което няма как да не ме радва. Целите ми през пролетта? Да подобрим представянето ни като гост. Ние сме много добър домакин, но искам и в гостуванията да се представяме по-стабилно, да не сме толкова колебливи. А с това ще дойде и подобряването на класирането“.