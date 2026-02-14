Барселона се завърна в Асоциацията на Европейските футболни клубове

Испанският футболен гранд Барселона беше единодушно приет отново като член на организацията на европейските футболни клубове (EFC), след като официално прекъсна връзките си със спорния проект „Европейска Суперлига“, съобщи клубът от Ла Лига днес.

Барселона официално се оттегли от проекта за Европейската Суперлига миналата седмица, преди да подаде заявлението си за повторно приемане в EFC, известна преди като Европейска клубна асоциация и преименувана през месец октомври 2025-а година. Организацията на клубовете има над 800 члена от целия континент и взима важни решения в европейския футболен живот относно състезанията, календарите на мачовете, финансовите рамки, трансферните разпоредби и търговската политика. Също така Асоциацията има представители и в Изпълкома на УЕФА.

Каталонският клуб подчерта, че председатерят на EFC и президент на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи лично е представил на събранието молбата на Барселона за връщане в редиците на структурата.

„ФК Барселона гледа много положително на това решение и потвърждава „ангажимента си да работи заедно с други европейски клубове в полза на футбола, неговите състезания и неговите привърженици“, се казва в писмото на Барселона до Асоциацията на клубовете EFC.

Оттеглянето на Барселона напрактика остави Реал (Мадрид) като единствен поддръжник на проекта „Суперлига“, макар по-рано от УЕФА да казаха, че и „Белия балет“ е изразил готовност да сложи край на тези си опити.

Cуперлигата е неосъществен проект от 2021-а година и планиран като турнир, който ще се състои от европейски топ-клубове и има за цел да конкурира или евентуално да замени Шампионската лига на УЕФА. Инициаторите искаха пълно отделяне от УЕФА и независимост, като целта беше да бъдат привлечени най-популярните клубове на континента. Но английските евентуални участници бързо се отказаха, след което го направиха и тези от Италия. До последно подкрепящи нереализирания проект бяха Реал (Мадрид) и Барселона.

