Тревожно: Барселона не може без Рафиня

Барселона претърпя тежка загуба с 0:4 от Атлетико Мадрид за Купата на Краля на "Метрополитано", което се оказа най-слабото представяне в ерата на Ханзи Флик начело на "каталунците". Това беше и мач, в който Рафиня не взе участие.

След средата на сезона става все по-очевидно, че всеки път, когато бразилецът отсъства, отборът изпитва затруднения. Статистиката показва, че във всички загуби на отбора през този сезон той не е бил на терена. Единственото изключение беше мачът срещу Челси, където влезе като резерва за около половин час, когато резултатът вече беше 2:0 и отборът играеше с човек по-малко.

При загубите срещу Атлетико Мадрид, Реал Сосиедад, Пари Сен Жермен, Реал Мадрид и Севиля, Рафиня не игра, за да помогне на отбора на Флик.

Това показва колко решаващ е той, не само с голове и асистенции, но и с енергията и лидерското присъствие, което дава на съотборниците си, често действайки като капитан на терена. Именно поради тази причина завръщането му се счита за изключително важно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages