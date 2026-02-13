Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Де Йонг изригна за отмененото попадение: Ясно се вижда, че нямаше засада

Де Йонг изригна за отмененото попадение: Ясно се вижда, че нямаше засада

  • 13 фев 2026 | 10:12
  • 195
  • 0

Халфът на Барселона Френки де Йонг коментира отменения гол на Кубарси и изрази възмущението си от показаното по телевизията изображение, което трябваше да докаже засадата на съотборника му. Тежката загуба с 0:4 от Атлетико в първия полуфинален мач за Купата на Краля беше сериозен удар за Барса, но в съблекалнята на каталунците има и огромен гняв заради отменения гол на Пау Кубарси поради засада. Решението беше взето от Хуан Мартинес Мунуера след повече от шест минути преразглеждане от ВАР, ръководен от Пабло Гонсалес Фуертес. Системата не разполагаше с технологията SAOT (полуавтоматична засада) и линиите бяха начертани ръчно, за да се отсъди нередовната позиция на централния защитник.

4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме
4:0! Атлетико нокаутира Барса за едно полувреме

Един от играчите, изразили своето възмущение, беше Френки де Йонг (28 г.). В изявления пред международни медии в микс зоната нидерландският полузащитник заяви, че „нямаше засада“ в ситуацията и постави под съмнение достоверността на кадрите, показани по телевизията.

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

„Видях изображението след това и ясно се вижда, че нямаше засада. На кадъра, показан по телевизията, не се вижда контактът с топката, а след това се показва изображение, в което Фермин шутира, а защитникът е на метър зад Роберт. Мисля, че е много странно“, каза Де Йонг, който не спести критиките си и за дългото време, необходимо за преглед на ситуацията.

„Той (Мартинес Мунуера) не може да направи много, защото също чака. Той няма изображението или видеото. Но ВАР го има. Изображението, което видях, ако не е с изкуствен интелект, защото вече не можеш да си сигурен... Ако това е снимката, това е скандал, защото е много ясно“, добави Френки, видимо разочарован от решението.

В Барса има огромно недоволство, тъй като не е била приложена системата за полуавтоматична засада. Клубът обмисля да подаде официална жалба до Испанската кралска футболна федерация заради съдийството и грешката на ВАР.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 8291
  • 9
ПСЖ гостува на съперник в криза

ПСЖ гостува на съперник в криза

  • 13 фев 2026 | 06:45
  • 750
  • 0
Челси атакува осминафиналите в турнира за ФА Къп

Челси атакува осминафиналите в турнира за ФА Къп

  • 13 фев 2026 | 06:30
  • 1157
  • 1
Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан

Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан

  • 13 фев 2026 | 06:15
  • 1852
  • 0
Ханзи Флик претърпя най-тежката си загуба начело на Барса

Ханзи Флик претърпя най-тежката си загуба начело на Барса

  • 13 фев 2026 | 05:44
  • 4543
  • 6
Монако ще плати солена глоба заради треньора си

Монако ще плати солена глоба заради треньора си

  • 13 фев 2026 | 05:31
  • 2234
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 8291
  • 9
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 8407
  • 1
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 4422
  • 7
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 3521
  • 1
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 46233
  • 60
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 24508
  • 10