Де Йонг изригна за отмененото попадение: Ясно се вижда, че нямаше засада

Халфът на Барселона Френки де Йонг коментира отменения гол на Кубарси и изрази възмущението си от показаното по телевизията изображение, което трябваше да докаже засадата на съотборника му. Тежката загуба с 0:4 от Атлетико в първия полуфинален мач за Купата на Краля беше сериозен удар за Барса, но в съблекалнята на каталунците има и огромен гняв заради отменения гол на Пау Кубарси поради засада. Решението беше взето от Хуан Мартинес Мунуера след повече от шест минути преразглеждане от ВАР, ръководен от Пабло Гонсалес Фуертес. Системата не разполагаше с технологията SAOT (полуавтоматична засада) и линиите бяха начертани ръчно, за да се отсъди нередовната позиция на централния защитник.

Един от играчите, изразили своето възмущение, беше Френки де Йонг (28 г.). В изявления пред международни медии в микс зоната нидерландският полузащитник заяви, че „нямаше засада“ в ситуацията и постави под съмнение достоверността на кадрите, показани по телевизията.

„Видях изображението след това и ясно се вижда, че нямаше засада. На кадъра, показан по телевизията, не се вижда контактът с топката, а след това се показва изображение, в което Фермин шутира, а защитникът е на метър зад Роберт. Мисля, че е много странно“, каза Де Йонг, който не спести критиките си и за дългото време, необходимо за преглед на ситуацията.

„Той (Мартинес Мунуера) не може да направи много, защото също чака. Той няма изображението или видеото. Но ВАР го има. Изображението, което видях, ако не е с изкуствен интелект, защото вече не можеш да си сигурен... Ако това е снимката, това е скандал, защото е много ясно“, добави Френки, видимо разочарован от решението.

В Барса има огромно недоволство, тъй като не е била приложена системата за полуавтоматична засада. Клубът обмисля да подаде официална жалба до Испанската кралска футболна федерация заради съдийството и грешката на ВАР.

