Флик: Ще бъде трудно, но не сме се предали

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира тежкото поражение на отбора с 0:4 от Атлетико Мадрид в първия полуфинален мач за Купата на краля.
„Не изиграхме добър мач. Сега трябва да мислим за реванша. Ще бъде много трудно, но ще се борим“, заяви наставникът на каталунците.
„На почивката обсъдихме различни ситуации и как да действаме по-добре. През първото полувреме не видях отбора, който бих искал да виждам“, призна Флик.
Германският специалист изрази и несъгласие с отменения гол на Пау Кубарси заради засада.
„Чудя се защо това е засада. Не знам какво са решили. Трябва да го приемем, но не съм съгласен“, каза той.
Това поражение с 0:4 е най-голямото за Барселона под ръководството на Флик. Самият треньор не беше губил мач с разлика от четири гола от 2005 г. насам.
Загубата прекъсна и серия от шест поредни победи за „блаугранас“, като това бе първият им разгром от ноември миналата година.
