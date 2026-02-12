Популярни
  2. Милан
  3. Алегри потвърди добрите новини за Пулишич, предупреди за Пиза и поздрави Бриньоне

Алегри потвърди добрите новини за Пулишич, предупреди за Пиза и поздрави Бриньоне

  • 12 фев 2026 | 17:03
  • 281
  • 0

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри очаква трудно гостуване срещу предпоследния в класирането Пиза в 25-тия кръг от Серия А утре. „Росонерите“ заемат втората позиция с 50 точки, на 8 зад големия си съперник Интер, но и с мач по-малко.

Голмайсторът на Милан ще може да играе срещу Божинов и компания
Голмайсторът на Милан ще може да играе срещу Божинов и компания

„В момента Пиза се бори, за да остане в Серия А. Те са здрав отбор и създават много положения като домакини. Те губят, но и си оставят шансове в двубоите, а ние трябва да бъдем много внимателни и да сме готови за всичко. Утрешният мач е един от четири, които ни остават преди дербито (с Интер) и ще бъде много важно да спечелим. Взехме само две точки от Пиза, Кремонезе и Парма през първата половина от сезона“, заяви Масимилиано Алегри на пресконференция, цитиран от клубния уебсайт.

Италианският специалист коментира и отсъстващите играчи за Милан, сред които са Кристиан Пулишич, Рафаел Леао и Сантяго Хименес.

Пулишич ще бъде наличен. Той тренира с отбора за пръв път вчера и може да поиграе четвърт час. Леао се справя чудесно, а Хименес е още по-добре. Ще се завърне след около месец. Алексис Салемакерс все още отсъства, но и той се подобрява. Ще видим дали ще е на линия за Комо.

Нкунку вече се усмихва и бележи? Въпрос на адаптация. Веднъж му казах: „Ако се усмихваш малко повече, нещата ще вървят по-добре“. Той е важен играч и е от съществено значение да възстановим всички. Имаме нужда от всеки: от тези, които започват в стартовите единадесет, и от тези, които влизат по време на мача. Срещите продължават 100 минути, а смените са решаващи, защото ни помагат много. В следващите три мача трябва да уцеля кой да играе, но изхождайки от една основна точка: най-важният мач е утрешният", продължи наставникът на Милан.

Алегри беше попитан и дали Рафаел Леао ще се завърне срещу Пиза, на което отговори: „Трябва да видим как ще премине последната тренировка днес и тогава ще реша каква да бъде формацията, защото имаме и три мача веднага след този. Най-важният все още остава утрешният двубой".

"Милан прави добър сезон. Да печелиш не е нещо нормално, а много трудно, защото само един побеждава. Ние започнахме с цел да се върнем в Шампионската лига и в момента сме сред първите четири, въпреки че 50 точки не са достатъчни и все още нищо не сме постигнали. В Купата на Италия можехме да се справим по-добре, но сега трябва да се концентрираме върху първенството, защото Интер е много силен отбор и го знаехме от самото начало. Наполи също е много силен, а Ювентус и Наполи също се представят добре.

Пиза е силен при високите топки и го показа срещу Интер, въпреки че загуби. Ние ще трябва да се опитаме винаги да имаме добър подход. В Рим в началото сгрешихме и ни хванаха на контраатаки, докато в Болоня това не се случи, защото момчетата бяха по-добри. Дали бих се подписал за бараж за скудетото срещу Интер? Къде? Абсолютно... Интер досега постигна изключителни резултати: 19 победи и 1 равенство... Междувременно ние мислим да вземем 3 точки в Пиза, а после ще видим какво ще правим", каза още Алегри.

Федерика Бриньоне стана най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски
Федерика Бриньоне стана най-възрастният олимпийски шампион в алпийските ски

Накрая наставникът на Милан поздрави италианката Федерика Бриньоне, която по-рано днес стана най-възрастният олимпийски шампион в историята на алпийските ски: "Поздравления за нея, защото не беше лесно да се завърне. Направи супер представяне. Ние, италианците, мислим, че сме по-слаби от всички, а след това постигаме големи резултати, както сега на Олимпиадата. Историята говори за нас във всички спортове с двама тенисисти в топ 5 и много триумфи във волейбола и други спортове. Трябва да сме малко по-горди с това кои сме и какво правим.“

Снимки: Imago

