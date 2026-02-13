Божинов и Пиза ще се опитат да препънат Милан

Милан излиза за задължителна при гостуването на намиращия се в зоната на изпадащите Пиза в първия мач от 25-ия кръг на Серия "А". Като титуляр за домакините се очаква да започне българският национал Росен Божинов.

Пру успех, "росонерите“ могат да намалят разликата с лидера Интер на 5 точки. Пиза пък със зъби и нокти ще се бори за оцеляването си и дори равенство би било успех.

След шокиращата загуба в първия кръг от Кремонезе, Милан е непобеден в следващите си 22 мача в Серия "А", което е най-дългата активна серия в петте големи европейски първенства. Единствените поражения на "червено-черните" от август насам дойдоха срещу Наполи за Суперкупата на Италия и в осминафиналния двубой за Купата на Италия срещу Лацио.

Освен това, с евентуална победа днес, "росонерите" ще запишат втория си най-добър точков актив на този етап от сезона през 21-ви век, отстъпвайки единствено на впечатляващите 61 точки, събрани през 2004 г.

По-рано през сезона Пиза стигна до престижно 2:2 срещу Милан през октомври миналата. Новакът в елита дори беше близо до сензационна победа на "Сан Сиро", но домакините се спасиха с гол в добавеното време. Така тосканският клуб все още не е побеждавал съперника си от втория по големина град в Италия в мач от Серия "А", като има 3 равенства и 10 загуби.

Ръководството на Пиза уволни наставника Алберто Джилардино преди сблъсъка с конкурента на дъното Верона миналата седмица. Новият треньор Оскар Хилемарк изведе „нерадзурите“ до нулево равенство.

Притеснително за Пиза е, че тимът вкара само един гол в първите си 10 домакински мача, преди да намери противниковата мрежа в последните си два.

Милан се радваше на рядък лукс – цяла свободна седмица, така че голмайсторът Кристиан Пулишич би трябвало да е готов да се завърне, а Алексис Салемакерс също може да бъде на разположение. Ако белгиецът успее да преодолее проблем с адукторите, само Сантиаго Хименес ще отсъства поради контузия, което оставя на Макс Алегри достатъчно възможности за избор.

Януарското попълнение Рафиу Дуросинми вече допринесе за два от едва трите домакински гола на Пиза този сезон. Водещ реализатор до момента е Стефано Морео с 5 попадения.

Раул Албиол, Даниел Деноон и Исак Вурал все още са в лазарета на домакините, докато титулярният вратар Адриан Шемпер остава под въпрос, а Мариус Марин трябва да изтърпи наказание от един мач.

Снимки: Gettyimages